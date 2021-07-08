賀鬍鬚Kong 74歲生日 謝賢片場自爆入行時百厭史 (21:55)

84歲謝賢（四哥）主演的電影《殺出個黃昏》將於下周四（7月15日）上映，早前他親自出動參與優先場的謝票活動，近日又出席狄波拉（拉姑）老公江耀城（鬍鬚Kong）74歲的生日宴。有份參加生日宴的上山詩鈉在社交平台甫出分別跟四哥及鬍鬚Kong的合照，又自爆是四哥的粉絲，並留言「My forever偶像四哥，84歲仍然都咁有型！Love u always」。

四哥曾笑言希望憑《殺出個黃昏》問鼎金像獎，未知最後能否如願，但該片收到獲邀參加紐約亞洲電影節的好消息，電影將於8月與美國觀眾見面，為下周上映再打下一支強心針。《殺》片一大賣點除了四哥與馮寶寶相隔60年再次合作外，四哥與26歲新人鍾雪瑩的一段「非親非故」變成「爺孫」關係亦是令人動容的重頭戲。鍾雪瑩說自己參與《殺》片後成熟不少，更相當佩服四哥捱得兼零怨言：「佢係一個84歲嘅男主角，雖然經歷超過288小時嘅密集式拍攝，但係喺佢口中，我一句怨言都從來冇聽過，反而喺佢身上面，我更加明白咩係苦中作樂，遊戲人生。同四哥拍戲嘅呢段時間，已經成為我人生其中一段美好嘅回憶。」

四哥被問到可有記得自己新入行時的面貌，他自爆以前大膽又百厭，「舊時細個會去海傍啲漁艇度偷魚，我會去拆咗人哋啲魚，成十幾條，之後畀漁民發現，嚇到我呀，哈哈！開心不特止，我仲要送好多魚畀人食，自己都食唔晒」。至於是否仍然享受拍戲，四哥笑說自己天生吃演員這口飯：「我都未做過其他嘢，淨係拍戲，養大成家人，大約拍過500幾部戲。」

（即時娛樂）