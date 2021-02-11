明星運動會︱潘梓鋒李思雅膺TVB男女飛人 譚俊彥展示爆發力 (23:50)

無綫為迎接2020東京奧運會而舉辦的《明星運動會》昨天（7日）假將軍澳運動場圓滿舉行，全台逾200位藝員連日來分別參與拳擊、籃球、射箭、羽毛球、排球、乒乓球、游泳、足球及田徑9項體育項目比賽，所有賽事合共產生120面獎牌。慈善項目「公益金慈善邀請賽」亦於昨日順利舉行，為《明星運動會》畫上完美句號。為隆重其事，同日特別進行《明星運動會》開幕儀式，無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦親臨主禮。

最後一天的田徑比賽中，「藍隊」、「綠隊」及「紅隊」各派出田徑好手參賽，除了跳高、跳遠、標槍、鉛球及鐵餅等田賽外，徑賽項目戰況亦十分激烈，大會邀得香港田徑總會的專業代表擔任裁判。綠隊潘梓鋒及李思雅短跑實力超班，二人以100米初賽最快成績躋身決賽，被譽為「TVB男、女飛人」，起步爆發力及速度兼備，讓一眾對手嘖嘖稱奇，未知二人能否於決賽時穩定發揮順勢摘金？李思雅受訪時，特別感謝「教練」崔錦棠賽前悉心訓練及指導，令她於比賽中發揮最佳水準。紅隊隊長譚俊彥亦親自落場，參與男子400米項目，爆發力和耐力同樣不俗。

除了個人項目，男、女子田徑接力賽亦是另一焦點，各隊派出跑手精英出賽，戰況激烈。藍隊成員劉頌鵬、孔德賢、鄭衍峰及吳卓衡出戰男子4 X 100米接力，成員多半是田徑校隊成員，體能及實力均成為對手的威脅。劉頌鵬為贏得比賽，專程換上讀書時期的「戰鞋」，但可惜跑鞋於比賽期間破爛了。女子接力方面，綠隊派出同為運動健將的李思雅及何慈茵出戰，二人擅長短跑，爆發力十足，同隊還有程皓及葉蒨文，如此強勢之陣容實為對手帶來不少壓力。

（即時娛樂）