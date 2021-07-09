單對單｜重情高海寧自認「非一般女友」 含淚談人生遺憾 (12:57)

由黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，明（10日）晚請來高海寧（高Ling）及單身長達20多年的陳秀珠擔任嘉賓，分享單身的自在與喜樂，並暢談愛情及人生觀。

高Ling在節目中不但帶芷珊做瑜伽、歎下午茶，更親手炮製蛋糕。著重心靈質素及自我溝通的高Ling表示，瑜伽可幫她減壓：「當我思緒比較亂，唔知想點時，我就會去做瑜伽。因為嗰一個鐘會集中喺呼吸同搵番平衡感，冇時間諗其他嘢，咁就完全可以放鬆同放空到自己，會開心番好多。」她又說：「單身只係眼前狀態，冇乜大不了，反而仲可以趁呢段時間睇清楚自己個心，想要啲乜、追求啲乜，然後遇到更加好嘅人。」

談到愛情觀，高Ling坦承現時想法與過去有點不一樣，過去她十分被動兼謹慎選擇另一半，不會輕易開始一段關係，多年來拍拖次數不足5次，最長一段關係則維持了8年，但現時的她則變得積極了：「年紀大咗好難好純粹去鍾意一個人、好難心動，所以如果依家真係畀我同一個人相處咗後又有Feel嘅，我會覺得唔好錯過。人生在世，好短㗎咋，如果有個人可以令你好衝動，可以為佢奮不顧身，係好難得嘅一件事。」現年34歲的高Ling直認喜歡小朋友，雖則未有實質相關計劃，但卻笑謂：「生小朋友？自己一個人完成都Ok㗎。」又指其實自己很「難追」，鮮花及任何物質均不是打動她的重點。

理智型的高Ling，又分享了自己「非一般女友」一面，及高爸爸如何嚴選「準女婿」，她又謂不介意另一半愛上別人：「你覺得佢好過我，It's OK！我有我自信，你有誘惑、我冇咩？但我會選擇同你一齊，係因為我覺得你重要過其他人。」

重視家庭及家人的高Ling，談及離世的公公時雖強忍淚水，但眼淚最終還是落下，高Ling邊拭淚邊說：「公公係我暫時人生最大遺憾，我係婆婆公公帶大，所以感情好深。雖然好多人安慰我好多人見唔到親人最後一面，但你會突然間覺得，你以後都見佢唔到喇。」

（即時娛樂）