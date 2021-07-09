大叔的愛｜Edan盧瀚霆正式拍拖 黃德斌簡慕華灑脫分手 (13:44)

田田向梓芊表示自己已跟阿牧一齊，梓芊聞言勁失落。（ViuTV電視圖片）

《大叔的愛》播到第9集，田田和阿牧正式約會拍拖；KK和Francesca也正式簽字離婚。（ViuTV電視圖片）

ViuTV人氣劇《大叔的愛》昨（8日）晚播出第9集，題為「男朋友」。劇情講到方梓芊（徐㴓喬飾）撞破田田（呂爵安飾）從後攬實阿牧（盧瀚霆飾）場面，她尷尬得倉皇離去，而梓芊在街頭愁眉不展，憶起和阿牧的共處點滴時，不禁落淚；與此同時，在家中的阿牧要求阿田跟自己交往，阿田又口快快答應，不過跟着又反問：「我同阿牧係情侶？」﹑「咁我係男朋友定女朋友？」。

「田牧CP」正式約會，阿牧嫌田田打扮不入流，他幫田田襯衫改變形象，期間田田發現梓芊開設社交網帳戶，竟當住阿牧面前跟梓芊交流，令阿牧感到不是味兒被備受冷落，2人排隊等位時，阿牧不慎被人碰倒，他企不穩挨落田田身上，田田本能反應將他推開，令阿牧更感冇癮，並問田田：「依家唔見得光咩？」

之後阿牧有公事要趕回公司處理，田田則和梓芊到海邊散心，期間梓芊打算冋田田表白時，田田卻自爆自己正跟阿牧交往中，梓芊聞言表現失落，返家後更挨着哥哥痛哭。

另一邊廂，KK（黃德斌飾）和Francesca（簡慕華飾）正式簽字離婚，2人簽完字後重臨約會地方，Francesca說：「咁就20幾年，嗰晚阿田拒絕你，我都未見過你咁嘅樣，所以我同自己講，一定要對你死心，要結束我哋關係，喺呢度開始，就喺呢度結束，最後一次拍拖同第一次一樣，我永遠都會記住，（KK：我都係），喂呀，係你『飛』我㗎，點解咁傷心呀？記住對阿田唔好咁易放棄﹗決定咗放低就要灑脫啲，好啦，再見﹗」

最後，田田在彩蛋中擺出多個搞笑又可愛的甫士，相信除了冧爆阿牧外，粉絲也會冧到暈呢﹗

（即時娛樂）