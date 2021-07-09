控方強調認罪答辯嚴肅重要 楊明案件押後至8.31續審 (14:39)

【今日直擊】楊明（原名林明樂）去年8月初駕車在半山馬己仙峽道發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕。他被控拒絕提供血液樣本以供化驗、不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足3項罪名。

於3月再審楊明被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪不成立，而他早前承認其餘兩罪，原須即時還押等待背景報告，4月14日判刑。不過，代表楊明的資深大律師清洪表示楊明有意推翻另外兩項的認罪答辯，因為他當初向楊明提供法律意見時，令楊明以為自己不會被還柙或判監。清洪自言向楊明提供了不恰當的法律意見，稱在楊明推翻答辯後不再代表楊明，獲裁判官接納將案件押後再審。

今天楊明再度上庭覆核聆訊，於早上8時50分現身東區裁判法院，穿上米色西裝配白色T-shirt白波鞋，繼續有女友莊思明陪伴在側，神態自若，還與在場記者揮手打招呼。對於裁判官早前批准楊推翻早前的認罪決定，控方今要求裁判官覆核他批准楊的決定，並強調答辯是嚴肅的程序，認為裁判官准他推翻認罪決定屬錯誤。

另外，控辯雙方與裁判官就「拒絕提供血液樣本作酒精測試」獲審罪名不成立各有見解，裁判官最終決定將案件再度押後至8月31日續審，楊明保釋條件不變，隨後楊明與女友莊思明手拖手步出法院，還企定讓傳媒拍照，問到今次有沒有信心脫罪？他只著傳媒小心點免跌倒，然後上車離開。

案件編號：ESCC2365/2020