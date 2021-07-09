《聲夢傳奇》參賽者分享對張敬軒瘋狂幻想 (16:33)

《聲夢傳奇》其中5位參賽者包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、文凱婷（Aeren）、鍾柔美（Yumi）及何晉樂（Rock）現身《Yahoo Lunch K》活動，與網民分享他們最愛的K歌，節目更由原本30分鐘加長至45分鐘，網民瘋狂留言力撐，更創下節目開播以來，最高收看人次紀錄。

講起唱K，各人自爆唱K難忘事，Chantel說：「第1次唱K係喺我10歲生日嗰陣，同屋企人去唱，去到先知唱K間房會黑晒，所以一入到間房就覺得好得意。」Gigi也說起她10歲時唱K經驗：「嗰次唱到臨走時，想挑戰自己，就諗起林俊傑試過唱《輸了你贏了世界又如何》，覺得佢係男仔，我係女仔，唱起上嚟應該唔係幾高音，應該唱到佢個Key，結果係唱到，但第二日就出唔到聲，而嗰次就係我第一次冇聲嘅經歷。」

談到張敬軒加入《聲夢傳奇》，問他們跟軒仔相處後，可有增加壓力時？眾人搖頭，Yumi說：「起初有緊張嘅，會收收埋埋，但慢慢開始熟絡，就發現佢真人非常nice，幫咗我哋好多。」Gigi則說：「如果用一家人嚟形容，李生（李克勤）就係爸爸咁會畀意見你，張生（張敬軒）就好似哥哥咁嘅溝通方式，兩個都一樣親切。」本身是張敬軒粉絲的Rock則興奮說：「好安心，即刻對呢個比賽充滿希望，佢講出我嘅問題時講得好到肉，加上畀偶像指點幾句，實在非常幸福，由心入面甜笑出嚟。」

問到5人若有機會與張敬軒合作或共處，眾人可有什麼狂想？Aeren即道：「最想一齊拍真人騷，然後跳笨豬跳，就可以係最貼身嘅合作，實行You Jump,I Jump！」Yumi笑着說：「玩遊戲都唔錯，要For Fun嘅，咁就可以同佢親密啲，變得Close啲Friend啲。」Gigi則說：「既然李生係爸爸，張生係哥哥，不如一家人食餐飯，但當然要係喺疫情過後。」

Rock想到靜態相聚，他說：「我都好想同佢一齊食飯，傾下偈。食乜冇所謂，張生揀，我最主要想知佢諗咩，或者佢會做啲咩，先可以做到佢依家嘅天王地位。」至於Chantel的狂想，反而希望成為張敬軒，她說：「我想試下跟佢每一日嘅習慣去生活，同埋跟佢嘅Schedule體驗下佢嘅工作日程，be him for a day!」

（即時娛樂）