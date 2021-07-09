韓國男神經典劇陸續登場 朴敘俊蘇志燮孔劉李棟旭陪消暑 (20:13)

韓國四大男神朴敘俊、蘇志燮、孔劉、李棟旭主演的幾部經典劇集，將在「黃Viu煲劇平台」重播，跟觀眾粉絲齊消暑。

朴敘俊已經出道10年，2014年首次擔正《魔女的戀愛》，劇中與女主角嚴正化共譜「姊弟戀」擦出火花，被稱為「國民年下男」，令他知名度大增！之後朴敘俊所演出的每一部作品，也大受歡迎、風靡亞洲，早前有傳他有望進軍荷李活，加入《Marvel隊長2》拍攝！早前曾有韓國廣告業人士透露，朴敘俊正面又活力的形象，深受品牌喜愛，而且他可觸及的群眾不僅是女性，多元性特質讓他成為不少廣告首選。

朴敘俊主演的《她很漂亮》和《金秘書為何那樣》，月初已率先登陸「黃Viu」，今天（9日）則有《花郎》及《三流之路》上架。

曾被譽為「韓國四大公共財」的蘇志燮，前年無預警宣布和小17歲的前電競主播趙銀政結婚，令不少「蘇太」心碎。不過相信大家不會忘記他曾出演的作品，例如他在《Oh My Venus》中飾演又man又帥氣的健身教練，蘇志燮應角色設定需求大騷身材，二頭肌、腹肌、背肌樣樣有，令人一見難忘。蘇志燮的《我身後的陶斯》及《Oh My Venus》將於7月16日重臨「黃Viu」，慰藉一班「蘇太」空虛！

「韓國四大公共財」中，還有「國民老公」孔劉，出道20年依然人氣高企，今年41歲的孔劉零負評零緋聞，粉絲都替他着急，期待他找到合適另一半。

孔劉曾透露理想型是「個性像貓」的女生：「現在反而不會跟年齡相差太多的女生交往，雙方能夠溝通，個性契合才是最重要的，比起依賴對方，我喜歡獨立自主散發魅力的女性。」孔劉坦言重視個人空間：「無論是戀愛還是朋友，都非常需要各自的空間。打着友情或愛情之名，來鯨吞蠶食彼此空間，會令人很不舒服，雖然不知道我什麼時候會結婚，但我希望能遇到尊重彼此空間的人。」孔劉主演的《真愛上錯身》將安排於7月23日在「黃Viu」跟觀眾見面。

另一位男神李棟旭，被視為新一代「韓國公共財」接班人。李棟旭渾身散發貴族氣息，獨特的神秘感甚得女性歡心。2005年與李多海、李準基出演劇集《大話妹》後，隨即人氣急升，成為一線明星。當年只有24歲的李棟旭，還是一位花美男，自2011年退伍後，猶如變成另一個人，多添成熟魅力！《大話妹》將於7月23日「黃Viu」上架。

（即時娛樂）