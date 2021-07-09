納米無明火︱谷德昭學姜濤跳舞 狹小空間開枱打麻將 (22:44)

ViuTV《大叔的愛》成熱話，其實接《大叔的愛》後播映的3線綜藝節目各有不同特色。10時半播映《納米無明火》，共10集的半小時節目，谷德昭擔任主持，帶觀眾深入香港奇「則」滿足窺探的心理，他又變身廚神在狹小的空間以無火煮食。由於《納米無明火》是由廚具品牌冠名贊助，不難聯想是產品宣傳的關係，但監製陳佩君及鄧立榆接受《明報》訪問卻說完全沒關係。

他們表示這節目早幾年前構思，當時屯門菁雋推出細過車位的龍牀盤，便想知道在這細小空間如何生活而構思節目。納米樓的空間有限難有「梗廚房」，在開放式廚房如何煮食？或如何烹調出美食？故此安排谷德昭下廚展身手。

周四晚播映的主角家琪獨居200呎單位，她是舞蹈員兼教跳舞，她剛完成的演出是MIRROR演唱會。阿谷問她MIRROR 12子中最欣賞誰的舞技？家琪稱跟Anson Lo早已認識，對方曾是舞蹈員，他在舞台特別吸引，至於姜濤則很勤力，12子的投入也令人感動。阿谷搞笑要求家琪教跳舞，要似姜濤指一指手便令觀眾瘋狂。

問如何找個案主角？監製表示初時找受訪者是透過設計公司，但要屋主出鏡不容易，幸好現在有不少YouTuber，年輕人樂意分享生活，不介意拍攝與出鏡。巧合多名受訪者也有特別技能，例如日前播映的舞蹈員家琪，她即時教阿谷跳姜濤《Master Class》舞步，增加趣味性。10集內容中，以九龍城的100呎單位好難忘，屋主二人加谷德昭，再加一個攝影師在屋內已不能轉身，收音師要行出走廊。周一播映深水埗的納米盤可以用荒謬形容，400多萬只有204呎，有露台與工作平台，在屋內160呎空間，谷德昭挑戰開枱打麻將。

（即時娛樂）