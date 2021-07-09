Tyson Yoshi肚皮紋身的秘密 女友生日為工作吵架爆喊 (23:35)

9月舉行《拉闊音樂會》集姜濤、柳應廷、林家謙與香港饒舌及R&B歌手Tyson Yoshi參與演出，日前Tyson 接受陳志雲網上節目《Stephen傾》訪問。Tyson 身上有很多紋身，他表示紋身圖案沒有特別意義，主要覺得有型，其中手臂上的鎗圖案是大學時紋身的。志雲問他會否屁股也有紋身？他稱暫時未有計劃。

節目中Tyson舉起手展示紋身時用手遮腋下，笑言因為很少腋毛。提到肚皮的紋身，他拒掀起上衣，表示現在努力健身而體脂較高，待練成肌肉會在《拉闊音樂會》展現。Tyson澄清很多人誤會他肚皮紋身是Christy（現任女友名字）字樣，其實是Chengy，是他的名字，於中學時紋的。他自嘲這個紋身好白癡，當時自覺有型，希望跟他發生關係的女生也記得他的名字，而他的「第一次」是16歲。問他有多少個女伴？他坦言沒有計算，直至跟Christy拍拖，他們是相識10年的朋友，對方清楚他的過往，故相處特別自在。9月他跟姜濤、柳應廷與林家謙演出《拉闊音樂會》，Tyson稱日前舉行的拉闊記者會碰巧是女友生日，兩人為此大吵一輪，他對牆角哭了。他解釋女友原本計劃請假慶祝生日，但自己要工作，不能因女友生日而要別人遷就，女友就為此發脾氣。他們吵架是好事，吵架後女友開心他終於肯分享工作事情。他也識做送花、戒指及安排晚餐為女友慶祝生日。

（即時娛樂)