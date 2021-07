《納米無明火》獲讚貼地勵志 谷德昭勁迷衛蘭林家謙歌曲 (13:00)

由谷德昭主持的ViuTV節目《納米無明火》,雖然沒有強勁的宣傳攻勢,但由於題材貼地又寫實,加上谷德昭在節目中化身廚神,置身狹小空間以無火煮食,惹起網民熱烈討論,網民讚節目沒有矯揉造作,亦沒有煽情畫面,反而相當勵志,並讚谷德昭跟得上時代節奏。谷德昭亦在facebook專頁分享每集播出後的感受。

同時,谷德昭亦有留意香港樂壇,他昨天在fb表示對上一次扚起心肝想學識唱的歌,已經是多年前陳奕迅的《落花流水》,近來他終於找到另一首,就是林家謙的《神奇的糊塗魔藥》,谷德昭寫道:「編曲加埋林家謙把聲同唱法(其實加埋佢個款),感覺好似喺環球片場坐Harry Potter ride,呢幾年將童心收得/被收得好埋,聽住呢首歌,童心可以探頭探腦儍更更地出番嚟一陣...好認真地揸住歌詞一路睇一路學唱,得閒就哼吓,像在讀童心心經。」

另一首歌引起谷德昭注意的,便是衛蘭《It's ok to be sad》,他激讚衛蘭歌聲溫柔真摯:「齋聽,讓歌聲好好修補受過傷的地方...世界怎變,衛蘭的歌聲都不會變,仍是那麼乾淨、溫柔、真摯,用靈魂觸摸靈魂,《It's ok to be sad》,衛蘭用過來人的touch,坐在你旁邊,不疏離又不會挨得太埋、不太大聲但又字字貼心、不賣弄不矯情、用真心、希望您好過點...這樣的時代,需要這樣的時代曲,創作人們、歌手們,拜託你們,我們的耳朵、心靈都需要一些出路。」

(即時娛樂)