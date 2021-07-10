《納米無明火》獲讚貼地勵志 谷德昭勁迷衛蘭林家謙歌曲 (13:00)

由谷德昭主持的ViuTV節目《納米無明火》，雖然沒有強勁的宣傳攻勢，但由於題材貼地又寫實，加上谷德昭在節目中化身廚神，置身狹小空間以無火煮食，惹起網民熱烈討論，網民讚節目沒有矯揉造作，亦沒有煽情畫面，反而相當勵志，並讚谷德昭跟得上時代節奏。谷德昭亦在facebook專頁分享每集播出後的感受。

同時，谷德昭亦有留意香港樂壇，他昨天在fb表示對上一次扚起心肝想學識唱的歌，已經是多年前陳奕迅的《落花流水》，近來他終於找到另一首，就是林家謙的《神奇的糊塗魔藥》，谷德昭寫道：「編曲加埋林家謙把聲同唱法（其實加埋佢個款），感覺好似喺環球片場坐Harry Potter ride，呢幾年將童心收得/被收得好埋，聽住呢首歌，童心可以探頭探腦儍更更地出番嚟一陣...好認真地揸住歌詞一路睇一路學唱，得閒就哼吓，像在讀童心心經。」

另一首歌引起谷德昭注意的，便是衛蘭《It's ok to be sad》，他激讚衛蘭歌聲溫柔真摯：「齋聽，讓歌聲好好修補受過傷的地方...世界怎變，衛蘭的歌聲都不會變，仍是那麼乾淨、溫柔、真摯，用靈魂觸摸靈魂，《It's ok to be sad》，衛蘭用過來人的touch，坐在你旁邊，不疏離又不會挨得太埋、不太大聲但又字字貼心、不賣弄不矯情、用真心、希望您好過點...這樣的時代，需要這樣的時代曲，創作人們、歌手們，拜託你們，我們的耳朵、心靈都需要一些出路。」

（即時娛樂）