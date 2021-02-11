盛‧舞者｜王君馨憑戰意「舞」贏Crew Battle 麥秋成痛心Foul隊友 (13:40)

無綫綜藝真人騷《盛‧舞者》，昨（9日）晚播出第5集，以「拼盡」為題，由於狄易達的Last Attack在躉船大戰的齊舞回合輸了，並已淘汰一名隊員，第5集的Crew Battle，只剩麥秋成的TX Crew大戰王君馨的Hot Flavaz，最終君馨隊獲評判一致通過獲勝，秋成得悉要淘汰隊友後，即表現痛苦。

為時5分鐘的Crew Battle中，秋成隊派出奶仔（方紹聰）、孖8、Timothy迎戰君馨隊的Pizza、Anson、Anisha，兩隊各有各精彩，舞蹈與現場音樂節奏配合天衣無縫，亦展現了團隊精神。雖然勢均力敵，但著重「音樂感」、「完整度」、「原創性」、「流暢度」及「必勝決心」的評判，因覺得君馨隊爭勝心及感覺較強，故一致判「Hot Flavaz」獲勝。戰敗的秋成表現失落，最後痛苦宣布：「我畀咗3次機會佢，佢都話係要走。」但節目未有揭曉哪位隊員被淘汰。

另外，昨晚一集前半部分直擊3隊備戰情况，以及話題人物火雞姐的故事。火雞姐的故事題為「釋放」，對於成為話題人物和KOL，火雞姐壓力也不少，而跳舞似乎成為她其中一條出路：「其實我好鍾意表演，因為跳舞可以表達到情緒同思想，我每次跳舞都係開心嘅，跳舞就係我最開心、最冇壓力嘅時候。」

（即時娛樂）