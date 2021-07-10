細龍生細龍太「夫妻」緣盡 鄭世豪陳偉琪正式「離婚」 (15:50)

《愛．回家之開心速遞》的「細龍生」鄭世豪和「細龍太」陳偉琪，角色深受觀眾受落，但陳偉琪去年酒後駕駛罪成，再被發現跟外籍男士在夜店飲酒，連串負面新聞令她遭無綫雪藏，上月中陳偉琪透露跟無綫合約屆滿，暫沒幕前演出，她表示無綫亦沒有跟她談續約。

《開心速遞》劇情亦安排2人「離婚協議」，宣布「夫妻」緣盡，鄭世豪和陳偉琪在Instagram各自貼出拍攝時的花絮照片，並發表「離婚」感言，陳偉琪寫道：「沒有人比你更寵我。沒有人比你更盲目地愛我。是我沒有福份，不值得你繼續堅持等下去。你值得更好的。廢柴老公，我愛你。答應我要一直傻下去！#只准你話我是傻。」鄭世豪則留言：「放心~我會努力搵更好架啦。」

至於鄭世豪則以「廢柴老公」之名寫道：「維護你 像武士 有誰可以 #珍妮武士 最終都係唔可以再維護你了...好開心呢幾年嚟的合作，由最初不是咁熟，到後期嘅真誠溝通，在初始嘅拍攝技巧要不停地提醒你，到你終於上晒手，不用再被我煩，又再到最後最後，我反（而）要不停請教回你教導，總括嚟講係真心開心的...只可惜也等不了你回來，真的要離開我了，希望你搵到個好歸宿，快快又結婚，好好地生活，有緣的話再一齊玩過啦...會努力重新出發的 廢柴老公 上。」不少網民留言大嘆可惜及感不捨。

（即時娛樂）