「田牧CP」合體｜逾千粉絲迫爆商場 呂爵安盧瀚霆互攬自拍派心心 (16:35)

【今日直擊】MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan(呂爵安），憑ViuTV劇《大叔的愛》人氣再攀升，今（10日）天在尖沙嘴某品牌旗艦店，進行拍攝工作，2人一早在社交網透露行蹤，吸引逾千「神徒」及「爵屎」聞風而至迫爆商場，有粉絲於早上10時等商場開門霸靚位，只為一睹偶像身影，除了商場保安嚴陣以待，品牌亦特別另聘約30名保安維持秩序，期間又有小妹妹粉絲因人多兼太焗而感不適。

Anson Lo及Edan這對劇中「田牧CP」深受粉絲受落，粉絲在場不停高呼「田田，I Love u」等，又高唱Anson Lo的劇集片尾曲《不可愛教主》，2人原定獲安排中午12時開始拍攝，只遲了兩分鐘到場，竟有粉絲大叫：「呂爵安又遲到！」場面搞笑。2人雖然由秘道直入店內，不過亦十分「識做」，先步出店外派心心答謝粉絲，快閃3分鐘後再返店內拍攝。

完成了個多小時的拍攝工作後，Anson Lo及Edan再度步出與粉絲會面，短短4分鐘內，揮手、自拍、派心心、可愛扭耳仔、HeHe互攬做到足，讓粉絲影過夠，尖叫聲震耳欲聾，之後他們由秘道離場，亦令粉絲滿足乖乖離開。

（即時娛樂）