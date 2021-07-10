商天娥激讚「兒子」馬國明觀察力強：佢睇得穿每一個人 (19:41)

商天娥在劇集《寶寶大過天》演活烏龍嫲嫲一角而備受歡迎，日前她接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，暢談復出拍劇因由，以及與丈夫甜蜜婚姻和對生兒育的看法。

《寶寶》即將大結局，娥姐對收視充滿信心：「我6年冇拍劇，我係有信心嘅，因為朋友都話『餓』咗我嘅戲好耐。今次復出原因有二，一係戲癮；二係同馬國明有關。我識咗佢Z好多年，佢成日喺化妝間主動同我傾偈，娥姐前、娥姐後，我笑日日都見佢爆騷爆到七彩，係咪儲錢娶老婆？佢話希望買多間屋畀阿媽住，咁係咪代表依家嗰間留畀自己？哈哈，我唔可以代佢講嘢嘅。」

商天娥大讚馬國明觀察力强、心思縝密，懂得以不同方式跟不同人溝通：「好似我個樣咁嚴肅嘅，佢都有本事同我傾到偈，即係佢睇得穿每一個人，所以我覺得呢個仔，有佢自己安排同想法，佢直情係個好老公，我覺得呢啲係湯小姐（湯洛雯）嘅福氣。」

不少人把《寶寶大過天》和年前的《BB來了》比較，商天娥說：「我都有睇《BB來了》，佢哋話呢套係《BB來了》第二集，我先至咁大興趣。不過，比較係正常嘅，咁先至有話題，我唔介意。我覺得每一個人，都各有自己嘅忠實觀眾，有人鍾意（李）佳芯，我都好鍾意佢，但係香香（岑麗香）每一個位都係咁靚喎！」

入行38年的娥姐，是當年力捧花旦，但她專注談戀愛，娥姐在40多歲時，才與男友Patrick結婚。有說男方之前暗戀她10多年，一直未婚並默默等她，娥姐聞言笑說：「呢樣嘢你要問佢，我唔方便問，我真係咁耐都冇問過佢。其實我唔介意，亦都無所謂，大家都係40幾歲成熟嘅人，問咁多做乜？我要嘅係依家嘅佢！我好記得，我哋第一次單獨約會，佢話：『我唔係好有錢，你唔會介意嗎？』我就話咁就好囉，我唔鍾意好有錢，夠就得啦！」

商天娥的心願是能夠生兩個女兒，可惜兩夫妻遲婚未能如願，亦明白不可以強求：「我同老公曾經諗過領養，好啦，真係要去領養嘅時候，老公係有潔癖嘅，佢擔心小朋友父母DNA有乜嘢，萬一有惡習脾性等等點算。我就話算啦，我哋放棄呢個念頭，兩個相親相愛就夠。」

（即時娛樂）