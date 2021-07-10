是非纏身｜炎明熹決賽前夕佛系心態 唔怕被雪藏 (21:54)

【今日直擊】無綫節目《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）賽前被捧為冠軍大熱，但她近期受是非纏身，先說她失聲令表現失準，又指她拍攝奧運主題曲MV時一度黑面兼企側邊，再傳她拒簽約無綫及星夢，是親人在背後放消息搞小動作，目的為爭冠軍而刻意扭計。今日Gigi跟其他《聲夢》學員出席商場活動，獲不少粉絲舉牌支持。她唱歌時狀態和聲線已漸回復之前水準。

Gigi接受訪問，對於連串有關她的報道表示不知情：「我沒有看報道，是家人告知，我沒有壓力，反而家人擔心我會不開心。我不覺得會受報道所牽連，只要做好自己，唱好歌曲就得，也沒必要去問家人有沒有做過（搞小動作扭計逼無綫）。對於已簽約無綫的事，我都懵懵哋，全部交給家人處理。」Gigi解釋自己年紀尚幼，信任家人，一切事由他們處理。

Gigi自言對爭名次採佛系心態：「參賽想得到更多經驗，不是為拿冠軍，只做好自己，名次我不太理會。（會否擔心事件激嬲無綫將你投閒置散？）順其自然，我都不知，交給天和公司安排，我比較佛系。如果被放入『雪櫃』也幾好，夏天夠涼爽！」她又解釋拍MV被指黑面和合照企側邊，因當日她對自己跳舞表現不滿意，正在反思，合照前才趕埋位，站側邊不想攝在中間。

（即時娛樂）