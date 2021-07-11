「田田」Edan曬騷肌照冧「爵屎」：24年來最弗一次 (11:55)

MIRROR成員呂爵安（Edan）憑ViuTV劇集《大叔的愛》而人氣再攀升，Instagram的追隨者已逾32.6萬，僅次盧瀚霆和姜濤。Edan在劇中也有除衫騷肌場面，昨（10日）晚Edan在Ig貼了半裸上身照片，曬鋼條身形，腹肌甚明顯，他搞笑稱「爵安首次下海曬肌P圖放送」，並教網民以「對比度100」﹑「飽和度100」及「清晰度100」調較相片：「只要跟以上教學，人人都可以好似有啲料到。」

Edan表示從沒想過自己要練到好弗，因為覺得沒必要，加上自問不是曬身材料子，所以向來都以健康正常身形就算，不過當知道拍《大叔》要除衫時，他就下決心操弗，他寫道：「起碼搞走個肚腩（好大）先，所以就開始控制飲食，得閒就操吓。就算《大叔》每日由朝拍到晚，有幾次凌晨返到去都唔瞓住，點都操一陣飲埋奶粉先瞓，都真係幾癲。雖然最後都唔算好fit，但應該都係我24年嚟最fit嘅一次，有限時間內都算係咁啦，我收貨㗎啦，話晒我都唔係賣肉嘅，同埋說服自己：阿田好哋哋點會咁大隻㗎呢？（但嚟緊工作需要必須操到好fit，希望變到大隻安）」同時Edan也感謝「爵媽」每天炮製的愛心餐盒；「阿牧」盧瀚霆亦有冧爆留言：「Show肌肉都咁cute㗎咩你～」。

（即時娛樂）