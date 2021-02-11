MIRROR內鬥？｜AK孖Lokman合唱 挑戰「田牧CP」 (15:45)

【今日直擊】MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、余逸思（Yoshi）及陳蕾等，今日於九展出席ViuTV大型綜藝節目《夏日有團伙 擊戰一場》拜神儀式。

MIRROR將於暑假期間每周出一首歌，AK表示自己都有份，會跟Lokman（楊樂文）合唱。問可有信心戰勝隊友Anson Lo（盧瀚霆）與Edan（呂爵安）在《大叔的愛》的「田牧CP」？AK笑稱：「其實還有姜濤和肥仔（梁業@ERROR）這個組合，這對『一肥一…』，還是不說了，總之我們3對內鬥，各有特色，很精彩。」

Yoshi大讚AK多才多藝，想跟對方合作拍劇外，她自嘲音樂天分不高，自言也想挑戰唱歌，並即場問AK可否引薦她做MIRROR和音唱兩句。AK聞言笑說：「那就對了，MIRROR團歌每人都是得兩句。」他又提議Yoshi參加《全民造星IV》，願意教對方跳舞。

林峯加盟華納唱片公司，陳蕾表示聽到消息很開心，笑指是跟對方的歌曲同步長大：「我覺得他唱歌很好聽，聲線很有辨識度，很驚喜這位前輩想簽香港的唱片公司，證明他有想做好音樂的決心。」問會否向公司自薦為林峯寫歌？她笑言雖然怕醜，但都可以試試。

（即時娛樂）