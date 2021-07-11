單親媽咪唔易做 獨力湊大囝囝 陳秀珠感觸落淚：我以為我好強… (16:23)

由黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，昨晚（10日）播出第3集，邀來陳秀珠和高海寧擔任嘉賓。現年62歲的陳秀珠（珠姐），21年前毅然決定獨自生下兒子，她坦承作為單親母親，確實壓力不少：「要照顧個仔啦，要工作啦，要靠工人姐姐啦，我媽咪又一早走咗，所以阿仔以前成日奪命追魂Call我。」

予人感覺硬淨的珠姐，指自己很眼淺，談到近年與兒子關係有所改變時，她忍不住感觸落淚：「單身如果有小朋友，有時真係對佢…我以為我好強，乜嘢都可以搞掂，原來小朋友係會覺得有缺失。我問過佢，媽咪係咪好好？係咪冇爹哋都OK？佢就話『你覺得啫』，係冇得補償㗎。做單親媽咪唔係唔好，但要考慮好多嘢，唔可以只係諗自己，要諗小朋友。」

珠姐指兒子小時候不好奇父親是誰，但長大後反而想法不同，但珠姐依然對兒子父親身分守口如瓶：「我覺得唔需要，佢知道咗又點？全部冇人知（父親身分），就算係親密嘅朋友。」她透露得悉懷孕一刻，其實很掙扎，但決定要生下兒子，是因為覺得「小朋友唔係想有就有」。芷珊問到若重頭選擇，會否再做同一樣決定時，珠姐斷言：「一定唔會，亦唔鼓勵人咁做。」

熱愛運動的珠姐，在節目中打完網球，再帶芷珊玩草地滾球。她笑指捱了20年，是時候「放生」自己及兒子，她又說夫妻及男女朋友相處之道亦需如此：「要各有空間，真係會感情好啲㗎。唔好抓得咁緊，要收放自如。」

珠姐閒時更學韓文，皆因她是煲劇狂熱分子，她指當初愛上韓劇，全因看了《咖啡王子》，但其實當年第一眼覺得男主角孔劉很醜樣，相當搞笑：「睇睇吓覺得劇本好啦，佢又做得好好啦，咁就因為個角色而鍾意咗，之後覺得佢成個人都好靚，跟住就開始追佢啲戲。」

有話直說的珠姐，更與芷珊分享了一個秘密：「中學畢業嗰陣，大概10幾歲，因為男朋友要去外國讀書想定落嚟，就訂咗婚，都有擺兩、三圍酒，仲要係我追佢，因為佢實在太靚仔，佢真係好好，但我唔好，我做嘢之後見到太多新嘢…呢段感情我係要同佢講對唔住，因為hurt得佢太緊要。」

（即時娛樂）