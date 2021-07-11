李幸倪泳兒避談《聲夢》心水冠軍 戴祖儀被黃宗澤電親 (17:09)

李幸倪（Gin Lee）、泳兒、戴祖儀、關心妍、王馨平、菊梓喬等，昨晚（10日）演出慈善騷《明愛暖萬心》，《聲夢傳奇》6強參賽者炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、何晉樂、文凱婷、冼靖峰也有參與。

Gin Lee與泳兒最近為《聲夢》擔任導師，她們指跟學員相處和備戰加深認識，節目臨近尾聲都有點不捨，又避談心水冠軍，泳兒說：「怕影響學員們心情，做導師最緊要教好學生，但這任務並不容易，真的被考起，我跟Yumi（鍾柔美）備戰時好深刻，她揀跳唱歌，我教她之前都要試跳唱，初初不知點處理。」

Gin Lee對每個學員因材施教，也自爆對何晉樂軟硬兼施：「勸了好多次也沒用，我便狠狠鬧他，連網友都說我惡。」她不怕因此破壞形象：「我真心為Rock（何晉樂）好，後來我有發短訊關心他，他都多謝我。」

戴祖儀有份參與網劇《廉政狙擊》，首度跟黃宗澤（Bosco）合作，她表示有觸電感覺：「Bosco成熟穩重，為人風趣幽默，大家開工好開心。他未埋位攞住小風扇吹風，好有電力，被他電親，簡直是夢想型對象，我有時借機會撩他傾訴，但他叫我走開。」

兼任瑜伽教練的王馨平表示，近幾個月本地疫情緩和，已重返課室教學，師生仍戴口罩上課，而網上授課模式也沒有停止，顧及不同學生的需求。談到台灣因為爆疫，她已1年幾未返台灣探望住院爸爸，她說：「我已打疫苗，但台灣醫院好多隔離措施，不容易探爸爸。」

（即時娛樂）