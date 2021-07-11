《造星IV》面試｜遭花姐狠批歌舞唔掂 39歲黃榕爆喊收場 (19:33)

【今日直擊】現年39歲的黃榕今日到九展參加ViuTV《全民造星IV》海選面試，即場接受花姐（黃慧君）、梁祖堯及許廷鏗3位評審點評。黃榕以戰鬥格裝束上陣，大騷腹肌，她透露面試時除獻唱王灝兒（JW）的《逃生門》外，還準備幾樣表演，但未有機會使出一字馬「腿咚」。

問到面試過程？黃榕表示有少少不開心後，隨即爆喊。她說因心情緊張，所以小跳步入場，遭花姐以嚴厲語氣指她不尊重場合，之後要個人簡介，她則帶上個人寫真集，又被梁祖堯反問覺得是性感還是色情，黃榕說：「他說我令他尷尬，但我覺得是性感，總之一開始氣氛就不好。」

黃榕表示面試期間，遭花姐狠批她唱歌不好聽，跳舞又不好看，還被花姐質問事前可有預備。黃榕無奈說：「我有預備呀，其實我跳了舞很多年，也有找老師學唱歌。我知道節目嚴謹，所以事前都有模擬過被抨擊情况，豈料超出我預計，當刻原本忍住喊，還保持笑容，但花姐說我很不開心，為何還扮笑。我從未試過被這樣抨擊，以前網上的看完就算，但今次面對面，真的接受不了。」

問到是否打定輸數？黃榕表示不再想了，也無後悔，自知不會贏，今次參加全因喜歡唱歌、跳舞，而且又無年齡限制，既然疫情下在屋企無事做，本身又很喜歡真人騷，所以一試。

（即時娛樂）