洪梁結婚｜張衛健曾想以「大帥哥」造型送驚喜：諗諗吓又唔係好掂… (20:28)

張衛健表示本來打算以「大帥哥」造型到賀，不過最後還是打消念頭。（鍾偉茵攝/資料圖片）

【今日直擊】洪永城（Tony）和梁諾妍今天拉埋天窗，在尖沙嘴某酒店舉行婚禮，曾和Tony合作拍攝劇集《大帥哥》的張衛健（Dicky）亦有到賀。

剛從內地回港的Dicky表示，原本打算為Tony送上驚喜，最後決定打消念頭，他說：「原本想著成套大帥哥軍裝，攞埋支權仗，但諗諗吓又唔係好掂，因為大帥哥最signature是『二撇雞』，戴口罩又睇唔到，但都有諗過黐喺口罩出面，冇咁做係因為實在覺得太無聊！」

他表示會向Tony傳授夫妻相處之道，「婚姻真的要經營，以前我也不知道，拍拖時感覺激情和甜蜜，一切定必會過去，我覺得最重要是保鮮，不要太過纏住或放鬆，要做到收放自如，好似Chok泥鯭一樣，我也還在努力中」。

Dicky表示回港是為了出席婚禮和陪伴媽媽，問暫別太太可有難捨難離？他說：「我是的（難捨難離），但她不是，可能她覺得清靜好些，因為我日日嗌幾十次老婆，不過我9月尾會回去。」

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（即時娛樂）