殺出個黃昏｜84歲謝賢永不言休 想攞金像獎影帝 (21:38)

84歲謝賢（四哥）主演的電影《殺出個黃昏》將於周四（7月15日）上映，早前他更親自出動參與優先場的謝票活動，證明他十分重視是次演出。四哥多年來習慣戴黑超示人，今次他在片中飾演過氣殺手田立秋，更罕有脫下墨鏡以真面目示人，他解釋是因為已入了戲，以及畀面監製兼編劇林家棟。很多人覺得四哥有機會憑《殺》片問鼎明年金像獎最佳男主角？雖然四哥口說「唔係嘛」，但他承認也想一嘗影帝滋味，因他從未奪取任何最佳男主角獎，只兩度獲得終身成就獎。

四哥說今次是自願參與演出，想看林家棟是否識得拍他，「在現場，憑我多年拍戲感覺到出來的效果不錯，要不然我當場已拂袖而去，不會繼續拍攝」。不過，當問到四哥哪場戲最難忘時，他卻一概表示「唔記得」，就連相隔60年跟馮寶寶再合作的感覺，亦同樣說「唔記得」，「唔記得寶寶個樣，見到會知她是寶寶，腦海有太多合作過的人了」。說到女兒謝婷婷他一定記得？四哥就風趣說：「都唔記得。」至於兒子謝霆鋒主演的電影《怒火》，跟《殺》片先後安排於7月暑期檔上映，四哥表示不知道，沒有留意；問到會否約霆鋒看他的演出，四哥說：「佢見到我就擰頭。」但他也讚霆鋒乖仔又正直。

問到四哥會否再拍電影時，四哥自言一世人只懂拍戲，一直視拍戲為終生職業，永不言休，有合適的會繼續演出。「不捨得那麼快離開這行，開工有寄託」。四哥又指自己拍戲是上天安排：「我冇讀書，又冇做過第二個行業。」

（即時娛樂）