盧瀚霆親解「小暑穿厚褸」之謎：一年四季慣咗著厚衫 (13:14)

近期人氣再度急升的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），昨（11日）晚罕有地在Instagram開live，跟「神徒」及網民聊天逾1小時。片中的Anson戴眼鏡及穿冷衫，他表示久未開live，對上一次已是年前在台灣一間民宿直播，之後因為工作太忙﹑加上夜收工，所以沒有開live，他解釋：「少開live原因係我揀唔啱Timing，每日好遲收工﹑好夜返家，凌晨返家都唔好意思開live，開咗嘅話大家可能已瞓覺，又唔想啲人Miss咗，想搵啱時機先開live。」

另外，Anson Lo上星期三（7日）生日，適逢當天是「小暑」，但他竟然身穿厚身外套在尖沙嘴巨型生日廣告牌前打卡留念，他的夏天穿冬裝的打扮惹熱話，有網民笑指他叫「盧汗停」，又指他耐熱能力好強。昨晚Anson Lo亦親解夏天也穿厚衫的原因：「我平時都係咁樣著衫，我好少將自己嘅私服展現畀大家睇，可能大家好Surprised ，其實一年四季我都慣咗著厚衫，雖然神徒都知道我係好大汗，不過如果唔係做運動或跳舞，基本上都唔會點出汗。

同埋我每次出門口做嘢，一落到樓下已上車，車內有冷氣，一落車已經係去工作地方，我真正接觸到出面天氣溫度，只係得1﹑2分鐘嘅事，究竟出面有幾熱或幾凍，都唔太影響到我嗰日著嘅衫。嗰日（生日）前一晚知道做嘢流程，我同（經理人）花姐講，不如做嘢前去尖沙嘴打卡，落車5分鐘後，之後上車，我承認嗰日我係誇張，係厚嘅（件衫），不過裏面係短袖Tee，就算大家覺得誇張，我都會繼續著厚衫，因為慣咗，Let say好似依家咁，我都係會著好厚冷衫。」

（即時娛樂）