又浴缸又除衫｜黎明自創「風呂減肥法」 Sammi大嗌有畫面 (13:50)

黎明（Leon）昨晚（11日）在紅館舉行第2場演唱會，契爺胡楓（修哥）、霍啟剛與太太郭晶晶、導演袁劍偉與太太林嘉欣、蔡一傑及童愛玲等捧場。天后鄭秀文（Sammi）擔任表演嘉賓，Leon分享自創「風呂減肥法」，令Sammi哭笑不得，2人合唱《信者得愛》時，Leon戴黑超伴舞又Rap歌，令Sammi驚喜大叫：「Leon跳舞呀！」

眾所周知Sammi勤力做運動，經常在社交網分享滿頭大汗片段，她一出場，Leon就跟她分享「出汗」心得，他說：「Sammi，你做運動喼弗好勤力，我見你流好多汗。咁你知唔知我點喼弗？（你有喼過弗咩？）有。（係喎，弗咗喎！）我係用日本風呂式。（即係點？）首先開個Bath。（除唔除衫？）除衫，然後浸落去。（嘩﹗好有畫面喎！）諗住自己喺日本，聽風呂音樂浸20分鐘，起身著返件浴袍，房入面開28度空調，食碗辣麵，坐15分鐘，成身流晒汗，肯定冇咗3至4磅。（包你流埋鼻血添呀！）唔會啩？（每個程序都咁熱辣辣。）」

Sammi笑說：「又浴缸又除衫，好有畫面⋯⋯見到你啲肥肉呀！依家冇，依家好弗！」Leon說：「肥肉會慢慢變少，水分嚟啫！」

Leon再向Sammi請教節食減肥，他說：「有啲人減肥，每日只食一粒豆，你有冇試過？」Sammi說：「一粒豆？減肥？呢個唔係減肥法，係減壽法喎！一日一粒豆真係唔掂，起碼食兩粒，早晚各一粒，飽啲！」全場爆笑。

Sammi再說：「好多人都以為我不斷減肥，其實我依家做嘅功課唔係減肥係喼弗，做運動和食得健康，最緊要健康，肥嘅瘦嘅都唔緊要。今（昨）日嚟到呢個舞台見到你，依然咁靚仔！」

（即時娛樂）