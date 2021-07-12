遭Sammi爆料笑指好飄好迷離 黎明自嘲：我成日講嘢斷片 (14:14)

黎明（Leon）昨晚在紅館舉行第2場演唱會，請來鄭秀文（Sammi）擔任嘉賓，Leon先分享自創「風呂減肥法」，全場爆笑。講到興起，Sammi又爆料：「我要爆黎明少少嘢，佢唔知由幾時開始個人好飄，好迷離。幾年前佢打電話畀我，話想幫我監製一首歌。我心諗：乜你識監製歌嘅咩？心裏滿是疑問，不過見你係黎明就好啦！然後你搵咗你老友又係我老友Mark（雷頌德）幫我寫咗首歌《犀利》，我記得你仲話要幫我拍MV。MV？於是我上網查吓你拍過乜嘢MV。點知有一日，你又話我知唔得閒，唔幫我拍MV啦！嘩，乜你咁飄㗎？你啲節奏好難跟呀！」

Leon坦言：「我知我成日講嘢『斷片』，生活都係咁。（啲人話生咗仔會冇記性。）又唔係我去生。（生女可能會好啲。）可能係，哈哈哈！」合唱前，Sammi扁嘴話本來想唱新歌，但Leon卻指定唱另一首，Leon立即轉話題：「Sammi新MV好正，我好期待，聽講拍咗20個鐘。」Sammi說： 「係，好貴！唔係話貴一定好，但好有誠意！（貴一定有誠意）有時唔貴就用誠意搭夠...哎吔，我唔夠你講，我要唱歌啦！」2人合唱《信者得愛》，Leon不但戴上太陽眼鏡伴舞，更Rap歌，Sammi和觀眾都非常驚喜，全場歡呼尖叫！

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（即時娛樂）