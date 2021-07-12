可宜下月嫁甲一籃球員 遺憾居英家姐未能返港見證 (16:45)

【今日直擊】薛家燕、羅霖、可宜和朱慧敏今日出席鄭啟泰新書發布會，新書是將鄭啟泰過去數年所寫的專欄輯錄而成，他說：「原來出書要面對很多問題，例如文字太多要篩選、揀紙質和封面設計等，今次是我第一本書，可能亦是最後一本，所以包裝和紙質都比較揼本。」

可宜與拍拖9年的甲一籃球運動員鄭錦興將於8月8日結婚，可宜表示婚禮放寬後可容納180人，他們才有興致結婚，她說：「之前得20人，只可以一家人吃飯，現在只要三分二人已打疫苗，便可以容許180人，所以我要厚着臉皮，逐個打電話給親友，問他們打針未？我都不夠膽邀請太多朋友，將配額留給不適宜打疫苗的長者，包括我父母。最不開心是在英國的家姐不能回港見證我結婚，她已經訂了機票，無奈香港現在拒英國飛機來港，我們知道後都好失望，忍不住喊。 」她透露結婚當天，下午在教堂行禮，夜晚擺酒，會照足傳統接新娘和穿裙褂，「婚紗平時工作都可能會著，但裙褂一生人一次」。

羅霖表示在2019年疫情爆發前，已推出第2本寫真集。問到會否再出寫真？她說：「想我60歲都出寫真嗎？我沒想過，keep到就出，不過數年後我可能已榮升嫲嫲，我會考慮的，亦會努力喼弗。」

（即時娛樂）