盛‧舞者｜方紹聰奮戰11年周身刀 陳苑澄實力不容忽視 (17:06)

無綫節目《盛‧舞者》今晚（12日）播出第6集，由於比賽漸趨緊湊，今集起一連五集，節目時間將延長15分鐘。上集講到麥秋成率領的TX Crew，因輸了Crew Battle要淘汰隊員，有隊員因而落淚。

隨着劇情推進，各參賽者亦逐步展現特色及實力，當中備受關注的，有當了11年藝人、曾參演《愛‧回家之開心速遞》及主持J2節目《野外步出》的方紹聰（奶仔）。秋成隊的奶仔在《盛》中，展現了表演者在舞台上的熱血及專注；舞台下的他，亦沒有放過鍛煉自己的機會，因喜愛Hip Hop文化加入跳舞行列、再走入演藝圈的奶仔，一直是默默耕耘的最佳見證。

2012年，奶仔曾在主題公園模仿韓國藝人Psy跳當年紅極一時的《江南Style》，無論造型及舞姿均似模似樣，10多年前已拜麥秋成為師學習跳舞的他，2019年曾為盧宛茵棟篤笑演唱會排舞，足見其實力在圈內備受認同。

談到在圈中打滾11年依然沒有放棄，奶仔說：「呢份係我好鍾意嘅職業，就算辛苦，但我知道每次拍攝我都係進步緊嘅，希望有日會做到我想做嘅水平。」他又指參賽最難忘是能夠認識孖8（李俊華）：「細個跳舞時已經知道孖8好勁，係街舞界嘅始祖人物，喺佢身上學到好多嘢。」

除了奶仔，狄以達戰隊的Tania（陳苑澄）實力亦不容忽視！Tania自小受過藝術體操等相關訓練，難怪在節目中無論側手翻、倒立、擘髀等動作，均完全難不倒她。Tania受訪時直指自己不是天生柔軟，而是後天苦練：「因為細細個就跳芭蕾舞、中國舞，後來仲加入埋藝術體操港隊，所以先幸運地得到磨練嘅機會。」

若有細心收看節目，不難發現Tania是一個感情豐富及愛笑的女孩，更明顯與火雞姐感情要好，Tania笑言：「隊中只有我哋兩個女仔，咪互相照顧，好記得有次搭旅遊巴，佢一上車就問Tania喺邊，因為佢驚我懵懵哋唔知去咗邊。火雞姐嘅執行力好好㗎，佢可以推動到成條Team去實踐完整嘅表演。」

（即時娛樂）