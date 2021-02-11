入行10年Ig粉絲破萬｜《大叔》陳子豐感謝德斌鼓勵：以為佢好Cool (17:20)

ViuTV人氣劇《大叔的愛》除了令黃德斌、呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）人氣急升外，就連配角練美娟、陳子豐和邱士縉（Stanley）等都成功入屋。已入行10年的陳子豐，在劇中演Darren一角，日前一幕子豐跪地哭求Edan將Anson Lo還給他，令觀眾感動，就連魯庭暉也激讚子豐演得出色。

昨天子豐在Ig貼了10年前舊照，並慶祝Ig的追隨人數過萬，他說：「IG 10k 是個里程碑，特此紀念一下相信近期認識我嘅朋友，都係因為大叔，因為Darren但其實今年係我入行第十年啦，張相就係仲有少少青春嘅我，第一次拍旅遊節目時留嘅倩影，如果你知道呢個節目係咩，咁我好多謝你陪伴咗我十年。如果唔知都唔緊要，希望將來你會留意到我嘅節目/劇集。多謝大家」

而《大叔的愛》今個星期踏入結局周，子豐今日凌晨在Ig貼了和黃德斌劇照，他表示開始感不捨，又指開拍前最期待跟德斌合作，他寫道：「冷峻嘅外表，以往硬橋硬馬嘅形象，都令我以為佢好Cool，但原來佢係一個好無架子、好nice、好warm、好好傾嘅人。作為前輩，佢唔會主動指點你，但佢會鼓勵你。多謝你當時睇完《太平紋身店》後對我嘅鼓勵，在心中。希望將來再有機會合作。」

（即時娛樂）