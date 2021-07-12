納米無明火｜谷德昭貼心為患食物敏感女主人 炮製水信玄餅 (18:15)

由谷德昭主持的ViuTV節目《納米無明火》惹起熱話，谷德昭每集會到訪一個納米單位，睇樓之餘，主要目的是考察廚房，了解事主為什麼要住納米樓。谷德昭會用廚房空間﹅用有限廚具煮一餐「無明火住家飯」，飯桌之間與屋主暢談納米住屋苦與樂。

明晚（13日）播出第7集，谷德昭去到銅鑼灣一個月租7000港元，實用面積約100呎的單位，探訪一對新婚夫婦Kieko同Kurt，女主人Kieko是有日本血統的混血模特兒，男主人Kurt是土生土長的會計師。兩人於酒吧經朋友介紹認識，結下情緣，Kieko曾經返回英國生活，二人經歷7個月異地戀，最終Kieko決定返港，與Kurt長相廝守。

Kieko談及自己英國家中的房間，比現在屋企大兩倍，可謂為情犧牲。她欣賞丈夫性格溫柔，總是關懷及幫助身邊人。由於Kieko母親是日本人，總是叮囑Kieko要將家居打理得乾淨整潔，所以Kieko精於收納，處理家頭細務，把屋企打理得井井有條。

雖然身在納米樓，但現場環境整齊，不見雜物。Kieko近日亦開設網上頻道，教人執拾的技巧，她亦親身於節目內示範如何摺衫。Kieko於幾年前患了重病，由於服食太多抗生素，導致嚴重食物敏感，引致敏感的食物高達30幾種。

貼心的谷德昭找來五星級廚師教他一道甜品，可以給Kieko品嘗，亦可以在家中電磁爐做到，就是日式水信玄餅；材料相當簡單，包括寒天粉、水、椰子花糖、芝麻粉等，賣相精美，令人食指大動。

（即時娛樂）