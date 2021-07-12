馮允謙中大Busking 釗峰On仔驚喜撐場 (21:11)

寰亞唱作歌手馮允謙（Jay Fung），日前帶住結他現身中文大學busking，近百學生圍觀齊齊大合唱，之後排長龍影合照，非常熱鬧。C AllStar的梁釗峰和陳健安（On仔）驚喜現身撐場，全場起哄上台合唱，因為Jay手上的歌詞，只有他本人才看懂的英文拼音版本，釗峰睇到皺眉，全場爆笑。

相隔幾年再busking，Jay表示心情興奮，「我已經有3、4年無busking，今次以嘉賓身分嚟中大唱歌畀學生聽，好開心。我預備咗最新派台歌《思念即地獄》、喺今年初頒獎禮攞獎嘅《地球來的人》、我好鍾意嘅《山旮旯》，同埋一首英文歌。最驚喜係唱唱吓，突然見到釗峰和On仔喺觀眾裏面，佢哋唔只嚟睇，仲被我迫佢哋上台一齊唱歌，好開心，全場氣氛好好」。

最後Jay獨唱了一首他創作的英文歌《How Many Times》，旋律部分熟口熟面，原來就是華納歌手張天賦（MC）大熱情歌《反對無效》英文版，Jay說：「我喺2017年寫呢首歌，自己填咗英文詞唱成Demo，當時我面對事業低潮，工作唔太順利，對自己無乜信心，歌詞係幻想另一半要離開我嘅心情。」

這次Jay以嘉賓身分，出席中大學生舉行的「體驗市集」活動，亦是學生們的其中一份功課，DJ麻利是導師兼活動主持。同場還有學生之前透過C AllStar的客席講課後，分別以4位成員為主題創作不同攤位，以不同角度和方式介紹音樂藝術，場面熱鬧。當Jay到場後，學生們一湧到台前圍着坐在地上，問他們想聽哪些歌時，都異口同聲說《山旮旯》，Jay當然早有準備，同學們又歡呼又拍手，非常熱情。

期間Jay在人群中發現釗峰和On仔，立即請他們上台，加上同學們起哄，三人合唱《思念即地獄》，還帶領全場大合唱其中英文副歌部分「I don't wanna lose someone like you. It's killing killing me without you.」。之後，同學們叫encore，於是On仔化身攝影師，記錄「雙Fung」合唱《陀飛輪》。

（即時娛樂）