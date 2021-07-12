媽媽的神奇小子｜吳君如被4歲小演員感動 自爆出絕招利誘「阿仔」 (22:22)

電影《媽媽的神奇小子》由真人真事改編，故事講述殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉和媽媽「蘇媽」的奮鬥事迹，由影后級人馬吳君如飾演「蘇媽」，片中她分別與4名演繹蘇樺偉的演員展示不同年齡階段的母子關係，其中4歲的小男孩演員本身亦不良於行，但在片場表現醒目精靈，懂得在鏡頭前演活角色，與君如在戲中有深深的互動交流，一舉手一投足亦帶動君如投入「蘇媽」角色。君如指小演員在悶熱環境下，耐心等待數小時埋位演出，加上本身不良於行，飾演痙攣而最終能站立一刻，顯出蘇樺偉的堅毅精神，令君如甚為感動。

君如在其中一場戲，要在悶熱的工廠工作，同時要照顧不良於行的兒子樺偉，戲裏戲外都感受到「蘇媽」的艱難，「戲中的『蘇媽』其實從來都冇鬆過一口氣，睇住個仔唔係普通人，要扶住佢成長」。作為媽媽的君如，在拍攝時不忍呼喝小朋友，但無奈要將戲拍好，她說：「拍嘅時候真係好驚，4歲嘅小演員被我大聲喝，佢真係好驚，然後唔肯埋位，我當時覺得真係嚇親佢，自己係好入戲，但係令小朋友好驚。」君如笑言最後使出「絕招」，在拍攝前以10杯雪糕利誘小演員，「我話拍完畀10杯雪糕佢，我不停同佢解釋演戲其實係假，喺攝影機面前嘅演出係假嘅，真實我唔係咁。始終咁細嘅小朋友喺片場會害怕，佢真係好叻仔」。

（即時娛樂）