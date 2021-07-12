專訪｜唔係控制狂 龔慈恩尋找自己世界 不抗拒有新感情  (23:08)

57歲的龔慈恩於劇集《寶寶大過天》演活強勢外母，頻頻插手女兒的生活；現實中，她曾被前夫林煒形容為「控制狂」，龔慈恩為自己平反，澄清純屬誤會。龔慈恩說自己並非「控制狂」，而是一個沒主見的人，「劇組都驚了問我想吃什麼飯，因為選來選去也選不到。我覺得所謂的控制狂，只是因為某些事件而逼到件事發生，就如劇中被迫成為一個女強人，老公很多事情不決定去做，積埋積埋就由我來做，現實中自己也一樣，但本身性格不是這樣，應該說，自己不想是這樣」。

女兒林愷鈴已21歲，問龔慈恩可有幻想過自己將來是否一個惡外母？她說：「很簡單，只要惜我個女，令到她很開心，我一定不會是個惡外母，但如果對方做了一些事，令到我的小朋友很不開心，我諗都會嘗試溝通，要看嚴重到什麼程度，大前提都是希望女兒開心。」她揚言只要女兒開心，對象是一個有用的人就可以，不會介意女兒嫁窮小子，「我寧願女兒識一個窮的但有才能，知道自己做什麼和有抱負的人，好過識一個屋企好有錢，但不知自己做什麼的人。不過，我覺得女兒不是一個會閃婚人，我又不是會恨抱孫，只是如果將來抱孫，我一定不會是個『虎婆婆』，只希望有得玩，縱吓個孫」。

不過，她承認經歷過兩次婚姻失敗，覺得可能影響一對子女對婚姻的看法，「因為子女已長大，其實都很明白，我覺得最不好的是他們很細個時，就覺得欠缺了一些東西，認為不公平，確實影響到他們長大，對婚姻觀或生不生小朋友也會有一定影響」。

子女已長大，龔慈恩認為現階段能做到自己想做的事，比愛情更重要，「人愈來愈年長，時間就會過得愈快，我覺得要珍惜時間，將自己的世界擴闊多一點，現在是時候要尋找自己的世界，惜自己多一點。我不會抗拒迎來一段新的感情，其實有個伴是最緊要的，男女都得，沒有所謂，我好希望有朋友可以一齊經常去旅行、周圍接觸不同的事物，是一件很開心的事，我這個年紀多數是一班朋友聚在一起，已不應該用什麼追求這個名詞，重點是當你識得惜自己，生活得好好的時候，同時間才真的懂得惜對方，我不希望變成對方的負擔，所以應該有自己的世界，而中間再取得平衡。」

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（即時娛樂）