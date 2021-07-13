初代大叔的愛｜孖林日曦拖手合唱 黎明搞「夏日傾偈」Talk騷？ (12:03)

黎明和林日曦在台上互爆金句，並拖手情深合唱《但願不只是朋友》，展示初代大叔的愛，全場爆笑。（大會提供）

黎明（Leon）昨（12日）晚在紅館舉行第3場《Talk & Sing 2021紅館演唱會》，邀請好友兼「腦細」林日曦擔任表演嘉賓，導演彭秀慧、歌手陳凱詠和曾比特等捧場。林日曦台上分享與Leon溝通技巧，二人大講金句，更預定明年為Leon舉行Talk Show，名叫「夏日傾偈」，之後他們自封「初代大叔的愛」，還手拖手對唱《但願不只是朋友》，全場尖叫，掀起高潮。

當Leon與林日曦齊齊升上舞台，全場掌聲歡迎。林日曦對Leon說：「你啲歌迷真係有禮貌，佢哋見到我升上台都盡力掩飾住嗰份失望，繼續歡呼拍掌。」然後他對觀眾說：「你估我唔知你哋諗咩，前晚（首場）嘉賓係林海峰，噚（前）晚嘉賓係Sammi，今（昨）晚都應該係MIRROR或者係子華...但Sorry，係我呀！對唔住你哋，我真係好鄭重同紅館嘅歌迷講『對唔住』，冇錯，今（昨）晚嘅嘉賓好不幸係我，林日曦。」

他續說：「你哋買飛入嚟唔係睇嘉賓，要諗返你哋個初心，買飛係睇Leon嘛！我都係Leon嘅朋友。希望大家大人有大量，原諒我好冇？」全場齊聲回答「好」。然後他對Leon說：「佢哋真係話『好』，佢哋係真心見到我做嘉賓而失望。有你喺度，佢哋暫時原諒咗我！」他向觀眾派定心丸：「大家可以放心，我唔會講好耐，唔會做talk show，又唔會唱歌跳舞。我係好想上嚟紅館舞台，親口同黎明講一句：『多謝你，Leon，你隔咗咁耐終於肯開紅館！』」

林日曦分析今次演唱會名稱：「今次個演唱會叫『Talk＆Sing』，Talk比Sing前，代表Leon終於公開承認自己鍾意講嘢多過唱歌！我可唔可以要求Leon下次真係開talk 騷？（台下大聲歡呼）為咗鼓勵你開Talk Show，我連名都幫你諗埋，今次叫做『Talk ＆ Sing』，下次叫做『Talk＆Talk』，淨係talk冇sing。」

他看一看Leon，再說：「佢好似唔係好鍾意，不如叫『情深金句未曾講』。又好似唔多鍾意，真係好難服侍，不如就叫做『對不起 我愛講嘢』。」Leon終於開口：「其實兩個名都幾好，不如我casual 啲叫『夏日傾偈』！」全場拍掌。

林日曦說：「黎明真係黎明，就等我幻想下先，2022年夏天『黎明Talk Show之夏日傾偈』，真心得喎，我都想睇。」問觀眾：「你哋會唔會買飛？」全場觀眾大叫「會」。他說：「咁約定你啦！」Leon笑著點頭說：「Best try. 」

之後林日曦表示退場：「都係唔阻住大家，我頭先上台嘅時候，見到好多人去廁所，依家見大家陸續返埋位。我任務完成，我都係時候落返台...」黎明立即拉住他，並說：「你今（昨）日唔嚟，本來只係一個正常黎明演唱會，『腦細』嚟咗，將成個紅館變成公司例會。」

林日曦指他又爆金句，說：「好多人問我平時點同黎明傾偈？我心諗：有幾難明？明就明，唔明就黎明！」黎明認同：「係囉，今日唔明，聽日自然明㗎啦！」林日曦又說：「其實我都算係少數人同佢溝通到，佢有金句，我都有銀句，有慧根可能聽得明，留心小小就得。」

然後重演Leon邀請林日曦的電話對談，黎明說：「曦，我紅館開台想搵你做嘉賓。你知嘉賓好似香檳咁，唔飲無問題，飲咗更加High。」林日曦答：「做嘉賓無問題，有無酬勞？因為酬勞好似香檳咁，無都得，有就更佳！」黎明又說：「酬勞無問題，你肯唱歌嘅話，酬勞更加高！」林日曦表示唱歌無問題，但有「走音」壞習慣，Leon說：「走音無問題，睇吓你揀邊首歌？揀啱歌，點走音都只係留喺紅館入面啫！」全場爆笑。

林日曦說：「揀歌同揀朋友，最緊要真心。我睇返我哋之前拍廣告，踩單車嗰次，都算係『初代大叔的愛』，所以揀咗一首你嘅舊歌，你畀隻手我。 呢首歌代表我嘅心聲：《但願不只是朋友》。」他們手拖手對唱時，不時情深對望，全場尖叫，掀起高潮！

（即時娛樂）