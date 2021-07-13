大叔的愛｜蜜遊大澳肉緊啜爆Edan 盧瀚霆忍痛讓愛嗌分手 (14:49)

昨晚播出的《大叔的愛》，Edan和Anson Lo肉緊咀嘴，不過今晚播出一集，2人玩分手。（ViuTV截圖）

ViuTV人氣劇《大叔的愛》昨（12日）晚播出一集，田田（呂爵安飾）突然宣布出櫃，公司眾人驚喜，不過阿牧（盧瀚霆飾）則未有回應，令同事誤會田田單戀阿牧，令田田感無奈，而KK（黃德斌飾）知道後躲在辦公室一角傷心流淚。

KK前妻Francesca（簡慕華飾）得悉KK將與田田到台灣公幹，決定充當KK愛情軍師，策動「奪田」作戰計劃，而KK知道田田不接受自己，並非因為田田不喜歡男人，故令他重燃希望，誓要從阿牧手中奪回阿田，Francesca建議KK好好發揮自己優點，用誠意打動阿田，KK向田田表白，並表示不介意自己做後備，然而田田無動於衷，兼且避得就避。

田田與KK終於完成台灣工作返港，期間田田收到阿牧來電，建議一起請假到大澳遊玩，KK故作大方送他到碼頭，之後傷心得在車廂痛哭；另一邊廂，「田牧CP」小別幾天，剛病癒的阿牧甫見田田，即主動出擊啜爆田田，嚇得田田大叫，之後2人閒遊大澳，又甜蜜自拍兼互餵，畫面溫馨。

不過在下集預告，劇集有逆轉，阿牧為成全方梓芊（徐㴓喬飾）和田田，竟忍痛讓愛，並向田田主動提出分手，田田激動爆喊問原因，場面心酸。

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（即時娛樂）