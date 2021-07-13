黃心穎被爆跟泥鯭拍拖放狗 黃心美拒代回應：等當事人講 (17:35)

【今日直擊】黃心美今日到旺角出席品牌眼鏡活動，心美與妹妹黃心穎、RubberBand成員黎萬宏（泥鯭）日前被發現結伴出外放狗，心美表示為愛犬Bacon舉行12歲生日派對，邀請了幾位養狗之友到狗公園一齊玩，心穎也攜同愛犬Love參加，泥鯭就未有帶愛犬可樂。

問到心穎和泥鯭是否拍拖？心美沒正面回答：「兩個人的關係，無論是朋友或者情侶，不應該由另一個人去答，等當事人講啦！」不過心美對泥鯭印象不錯：「做得朋友都OK。」若然泥鯭追心穎，她批不批准過關？心美說：「他如果追我個妹，只要過到阿妹關就得，不用過我這關。（你可以幫眼？）就算買衫，都不用我幫眼啦！」

心穎自「安心事件」後暫停幕前工作，心美透露妹妹仍在休息。談到對方是否想復出？她表示：「就算問妹妹都不知道，工作方面比較被動，要問她公司，她要面對的事，自己調節心境啦，這方面我沒有理會，作為家人就是不離不棄。」

心穎被爆賣樓賺過百萬元，心美認為投資得利，自然放售物業，屬於正常事，但自己無份賺錢，故不太清楚，「我只是跟妹妹合資一間加拿大公寓，現在放租，只是剛好幫補開支」。再問她有沒有擔心妹妹前景時，她說：「不能擔心太多，她的人生，不可以幫她選擇。（她有沒有泄氣？）她好堅強。」

（即時娛樂）