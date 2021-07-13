專訪｜名模變廚娘 蔣怡終極夢想開茶餐廳 (20:38)

名模蔣怡（Coco）喜歡吃，同時對味道亦有要求，數年前她飛往倫敦藍帶廚藝學院修讀西餐和甜品，並以最高榮譽畢業；之後，她再到中華廚藝學院進修學煮中菜，成為烹飪高手。被封「藍帶靚媽」的蔣怡最近為香港開電視主持飲食節目《大匠之峰》，訪問多位星級名廚，並趁機偷師；好像她學識炒鮮奶，之後用了相關技巧，加入鮑魚切片一齊炒蛋做早餐，老公與一對子女都吃得津津有味。

廚藝了得的蔣怡有不少私家秘製食譜，但她沒打算開店分享，皆因自知性格執着，一定要親力親為做到事事完美，相信很難賺錢，加上見過很多大廚被租金及人手等問題煩擾，因而沒有時間入廚，故她無意做大廚投資開高檔餐廳或私房菜；不過，她卻想開茶餐廳，貪方便又沒太多顧慮，這亦是其終極夢想。「我覺得去茶餐廳坐，叫杯飲品，感覺好輕鬆、好chill，通常一坐低便會叫餐蛋麵或餐蛋飯，因為這些從不會在家煮，有人煮這些不會出錯的食物給我，是很幸福的一件事」。蔣怡稱如果有自己的茶餐廳，必定推介其拿手的炒粉麵飯。

雖然無意開店，蔣怡卻想搞網上頻道分享私家食譜，她說：「平時將每日所煮的簡易餐單影相放上Ig，盡量即煮即影。見到大家跟到我食譜煮會好開心，不過最想拍到短片在頻道播，這是潮流趨勢。」至於細仔自小受她影響，喜歡跟蔣怡入廚房做小助手，母子合作煮意粉和薄餅，故她打算在頻道教煮親子餐。

欲知專訪詳情，請留意明日（7月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）