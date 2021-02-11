ANSONBEAN操弗嚴守四不吃戒條 壓力大失眠 (22:05)

陳毅燊（ANSONBEAN）去年參加《全民造星III》奪得季軍後，簽約Cool Style成為旗下首位藝人。他出道7個月獲不同時尚品牌邀請合作，近日他為品牌拍攝宣傳照，於中環街頭取景。雖然在攝氏32度炎熱天氣下，ANSONBEAN穿上品牌的冬裝，戴頸巾及穿外套，但他樂在其中。他說：「我入行時有問過夏天點解要著冬天衫，現在明白，是要提早著畀大家睇，是好開心，我又可以試不同的新嘢，都慣咗，夏天戴頸巾好榮幸。」他透露小時候愛跟弟弟穿大衣拍片，他笑說：「著多啲衫感覺型啲，不過試過差啲中暑，但我好享受呢種感覺。」

ANSONBEAN半年間廣告接踵而來，同時要為歌唱事業發力，雖然累，但他明白在娛樂圈要保持人氣是需要付出。他對外表甚有要求，秘密練兵瘋狂操肌與調節飲食習慣，鍛煉出大隻仔身形，令自己無時無刻處於最佳狀態。「夏天有機會剝衫，所以有時間就要練大隻，胸、膊、腹呢啲容易見到嘅位都需要繼續練，一星期做5日gym，返到屋企都繼續練，要下苦功，攰就攰啲，見到自己大隻咗係好值得」。

ANSONBEAN同時要調節飲食，嚴守四不吃「不甜、不炸、不辣、不落汁」的戒條，加上每天兩片雞塊補充蛋白質；不過入行後的生理時鐘變更，加上工作量增加，壓力大導致失眠。

（即時娛樂）