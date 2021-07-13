盛‧舞者｜狄易達哭訴跳舞多年痛苦掙扎：一個人力量有限 (22:16)

無綫綜藝真人Show《盛‧舞者》今晚第7集，延長播放時間至45分鐘。過往幾集有不少感動「洋蔥位」，今晚落在導師狄易達（達仔）身上，無綫官方facebook發布的宣傳片，見到滿頭大汗的達仔流著淚哽咽道出跳舞多年來的痛苦與掙扎，配以其戰隊辛苦練習的畫面。達仔說：「個故事係講一個好鍾意街舞嘅細路仔，佢嘅夢想係做一個Dancer，喺舞台上表演，好幸運佢好快入咗行，但發現好多嘢同佢所諗唔同。呢個小朋友成日聽到話跳舞唔係咁跳，就好似彷彿話佢唔識做人咁，佢應該要同大家一樣。佢呢個小朋友諗住好堅持可以改變成個氣氛，但後來發現十年喇，一個人嘅力量唔係好改變到啲乜，甚至覺得好攰。」

達仔又謂舞蹈的主題音樂其實是他從未面世、兩年前的舊作：「冇諗過隻歌可以再拎上台跳舞…好多謝隊友，好多人覺得忠於自己係叛逆，其實只係想進步，只係想做好件事，唔想忘記最初跳舞嘅感覺。」

達仔11歲時已對街舞著迷，為了學好轉地動作，他拿了50元零用錢向婆婆買紙皮墊地作練習。曾因練習致摔倒弄傷頭部的他，一度視力受影響，雖然康復了仍留有陰影，達仔未因此放棄，更反覆練習克服心理障礙。

（即時娛樂）