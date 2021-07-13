專訪｜為馬國明再拍無綫劇 商天娥婚姻保鮮法：夫妻最緊要一條心 (22:41)

商天娥（娥姐）相隔6年再返無綫拍劇，其中一個原因是馬國明，因為大家從未試過合作。今次他們於《寶寶大過天》飾演母子，但兩人實際年齡只差11歲，娥姐坦言無所謂，「10多年前拍《隔世追兇》，我也試過演郭晉安母親，不過當時劇情講我由30多歲演到50多歲，可以化老妝。今次監製叫我盡量化很淡的妝營造老態，他還嫌我皮膚白，叫我曬黑，我笑說已犧牲了11年，還要我曬黑？而且劇情講我15歲就被吳岱融騙，生下馬國明，所以都合理」。娥姐認同女演員「壽命」比男演員短，所以要保養好自己。

劇中娥姐對衰老公癡心一片，問到現實中她對老公是否也死心塌地？娥姐坦言跟老公至今仍很sweet，每次出門前都會有愛的抱抱或kiss，「老公吸引我之處是惜我，以及惜我的屋企人，這很重要。我覺得不需要check行蹤，除非你24小時跟住，否則是預防不到的，夫妻間最緊要信任，而且平時除了工作外，他是會趕住返屋企的。至於我的底線是不能有第3者，不能跟對方講粗口，那兩個字（離婚）也不能隨便講，有問題便攞出來講清楚」。

夫妻二人結婚10載依然甜蜜蜜，娥姐分享婚姻保鮮大法，「就是時常警惕自己，要用欣賞角度去看另一半，兩公婆日常耍花槍總會有，但感恩大家從未大吵過，兩公婆最緊要堅定一條心，無多餘想法」。娥姐又自覺是一位有愛的妻子，會給老公滿滿的愛。娥姐與老公同樣喜歡小朋友，雖然二人屬晚婚，但當時仍有生育想法，奈何當時她經常要去登台，老公的公司又剛上軌道，所以錯過了，「其實生很易，教就要一世。之後都有想過不如領養，但我們要求又高，無論顏值、脾性都是，最後還是打消念頭，玩別人的小朋友算了」。娥姐坦言未感遺憾，亦沒後悔過，還慶幸現在兩公婆可自由自在，還計劃10年後一起遊歷世界。

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（即時娛樂）