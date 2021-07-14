接種疫苗被插空針 谷婭溦再不適入私家醫院 稱至今沒收到道歉 (14:56)

谷婭溦前日（7月12日）到醫管局轄下的馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗時，護士誤將空針插入其手臂，注射前發現沒注入疫苗液體，隨即抽出針筒，並重新注射。谷婭溦約10分鐘後表示暈眩、左邊身麻痹及乏力，被轉送到急症室檢查後沒見異常，要求自行出院。院方就事件致歉。

谷婭溦今日在社交平台交代事件，她說︰「本人7月12號2點到達馬鞍山家庭醫學中心，大概兩點半左右接種疫苗，進去接種疫苗的過程大概就是，護士叫我坐下，然後問我知不知道我是接種科興疫苗，我說是的，然後問了一系列接種疫苗前的須知問題，問完開始打針，在我的左手臂消毒，然後打針，突然我感覺到嚴重的疼痛，我就扭頭望向打針的手臂，此時護士才發現針筒裡面沒有藥水，當時我自己也意識到，非常生氣的大聲的質問，點解冇藥水都可以打針嘅。在我不知所措的時候，護士在同一手臂同一位置幫我又注射了一針有藥水的針，前前後後一共打了兩針！」

「當下護士一直跟我說沒事的，沒有什麼問題的，就將我打發走出了打疫苗的房間。出到大廳，我很生氣的跟我朋友說我剛才被打了空針，然後我就再一次進去找剛才幫我打針的護士，一開始並不理我，還不讓我在那裡理論，後來我很大聲的說你們怎麼可以打空針，才把護士長吸引過來，然後在我強烈的要求下才把給我打空針的姑娘她的工作證記錄下來，同時我的朋友也有幫我打了去醫管局的投訴電話去投訴整件事情。沒過多久，護士長跟我說會安排這裡的主治醫生來給我檢查，也不知道是不是投訴電話起了作用，在這期間也來了一位說是威爾斯醫院過來的負責人。」

「等待的過程我開始頭暈想吐，左手臂、左腳，還有左邊頸部開始麻痹，頸部開始抽搐，我開始害怕，他們跟我說幫我叫999去最近的威爾斯醫院做進一步的檢查。在等待的過程中，他們有幫我量血壓，好在一切正常，但身體的難受也的確真實存在的。去威爾斯之前，我有問他們會不會有一個負責人跟我們一起過去，那位從威爾斯過來的負責人說她已經跟那邊醫院對接好了，說我過去就可以了。在去威爾斯的救護車上，我也有嘔吐兩次，但是去到那邊才發現原來沒有任何的對接，就連我是什麼情況都沒有人知道，然後我自己告訴護士，告訴醫生剛才發生了打空針的事情，所以安排我做了心電圖，照x光，還有CT。因為發生了一連串的事情，所以令我很不安心，所以在朋友來探望我的時候，跟我說要我報警留一個案底，所以警察在威爾斯醫院跟我做了一個簡單的筆錄。做完這一系列的檢查，醫生跟我說報告顯示沒有什麼問題，但是我左邊麻痹怕有神經上的問題，然後也做了抽血，做完後大概等了一個多小時，我就自行簽字離開醫院。」

「在做這些檢查的途中，我們也有打電話給馬鞍山家庭醫學中心，表示我們想要轉去私家醫院再做一些詳細的檢查，但是對方都是一直在推託不予理會。直到7月13號，我再次不舒服，全身發軟冒大汗，左手臂左腳麻痹，家人趕緊把我送往私家醫院，期間再次打電話給馬鞍山家庭醫學中心，都是一樣不予理會等通知，打好幾個電話才會有人接，就這樣的態度真的很令人心寒。新聞報道一直說有人來跟我道歉，但是到現在為止也沒有一個人來跟我道歉，我沒有接到任何有關於責任人方醫院的電話，我現在也還在醫院躺著，這就是目前所有的狀況。」

（即時娛樂）