楊詩敏考慮領養多過自己生仔 先決條件竟然同阿Bob有關 (16:08)

林盛斌（Bob）、楊詩敏（蝦頭）日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，分享為動畫電影《波士BB 2》配音的感受。Bob回憶孻仔未出世時，3個女兒知道家裏將有新成員時反應非常大。他說︰「大家姐又喊又鬧，話我為什麼又有，生那麼多孩子做乜，已經有3個，還生？你們好得閒？我之後帶她去看《波士BB》，她看完就哭起來，說如果日後有新成員，她會很惜他。原來電影有教育意義，學識成員間要相親相愛，我好感動。」Bob表示已向3個女兒表明，她們何時拍拖也沒問題，但要先讓爸爸認識對方。

蝦頭表示電影中一段兄弟情令她印象深刻︰「劇情講述兄弟不和後和好。我父母從前離婚，令我有點憎恨，與他們關係麻麻，曾經生氣和不理會他們，離家出走。人大了，覺得他們始終是我父母，他們也沒嬲我。這幾年，我和媽媽同住，有時也見爸爸。他們年紀大，我應盡力照顧他們。」蝦頭自嘲她這個年紀已無法生小朋友，所以會考慮領養多過自己生孩子。她說︰「我知道不簡單，而且要另一半也接受。有時候，我覺得自己未照顧到自己，又如何照顧下一代呢！點都好，首先要阿Bob盡快為我介紹男孩子。」

（即時娛樂）