謝賢拒跟謝霆鋒父子檔拍戲︰費事畀佢威晒 (17:00)

謝賢（四哥）、林家棟、周驄、鍾雪瑩等昨晚出席電影《殺出個黃昏》首映。謝賢精神飽滿，周驄就有點步履不穩，上台時差點仆倒，幸得工作人員和林家棟及時扶住。

家棟表示之前專誠將電影送到四哥家中讓他觀看，見四哥看後嘴角微微上揚，相信對方也滿意。四哥說︰「他不送過來，我就不看了，想不到滿意。認識家棟時，他還是個𡃁仔，現在已是演員和監製，做了大阿哥，我只是四哥而已，專登唔死就是為了拍他的戲。（再拍林家棟的戲？）我不做，退休了！不過，我說退休就會找我，說不退休就不會找我。（跟謝霆鋒父子檔拍戲？）不，費事畀佢威晒！」四哥透露女兒謝婷婷身在加拿大，他之前已見過外孫女。

鍾雪瑩在戲中飾演四哥的孫女，兩人有不少對手戲。她說︰「四哥不擺前輩款，會教新人演戲，讓我自由發揮。我最初不敢行近和四哥說話，直至他除下太陽眼鏡，才發現原來好好傾。四哥還經常請大家食蛋撻和飲汽水，感覺到他對大家的關愛。」

至於《殺》片女主角馮寶寶雖然因疫情關係，未能由馬來西亞返港，但也特意拍片為劇組打氣。她說：「我其實都好想返嚟同你哋一齊睇，希望將來喺特別嘅日子，可以情商戲院再放映一日，咁樣就可以同我啲朋友一齊睇，呢個係我嘅願望。我覺得自己能夠參與呢部戲係好興奮又好幸福，可以再同『四哥爹哋』謝賢再一次合作，記得第一次合作我係演佢個囝囝，呢一次合作就可以坐佢旁邊一齊傾偈。」馮寶寶又感謝家棟邀請她演出《殺》片，讓她可以留下美好回憶。

（即時娛樂）