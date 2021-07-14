被指做小三與跑車男過從甚密 雞排妹向周刊提告揪出說謊者 (21:28)

台灣女星鄭家純（雞排妹）被爆跟已有未婚妻「A女」的「跑車男」王先生過從甚密，被指成為小三的雞排妹在社交平台發文，稱不知道有A女的存在，她亦不想被認為是第三者。她又表示︰「我跟他4-5年前認識時，瞭解彼此後就有共識，不適合用世俗認定的男女朋友關係來珍惜對方，我們的怪有很多相似處，大概是做人格測驗會長一樣。兩個怪咖建立起來的信任關係，完全理解對方的一舉一動，是有感情和信任，卻沒有佔有慾的，不在意各自的交友世界，平時不常見面各過各的，但這幾年來，當我或他遇到人生低潮的重要時刻，必定互相支援給予支持與幫助。」

王先生在事件爆出後接受訪問時表示︰「我跟雞排妹的關係是家人般的好友，我們到飯店，是因為疫情之故，沒有地方可以聊天，她也有室友，不方便去她那邊聊，我們聊到4、5點，我身體不好不可能跟她做那件事。」王先生又指跟雞排妹曾短暫交往，惟他後來無法承受媒體壓力，雞排妹最後提出分手。他不否認對雞排妹有精神出軌，如女友要求，他會跟雞排妹斷絕聯絡。王先生稱女友說未曾向周刊爆料，雞排妹知道後表示要向周刊及酸民提告，揪出說謊的人。

（即時娛樂）