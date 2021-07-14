傳李澤楷郭嘉文5年情告終 女方疑鋪路復出  (20:35)

2015年香港小姐季軍郭嘉文（Karmen），當選後簽約無綫，獲得拍劇及主持機會；翌年，她被拍到跟「小小超」李澤楷同遊日本爆出戀情，至2017年她離開TVB並淡出娛樂圈。李澤楷一向低調處理感情事，2019年他卻罕有地偕同郭嘉文現身馬場及大方合照，間接承認女方的地位。不過，近日傳出兩人已分手，5年情疑似告終；因有指李澤楷成立娛樂公司後，力捧大馬女神林宣妤，冷待了郭嘉文。有傳媒向李澤楷求證，他沒有正面回應「分」訊，只表示工作繁忙，私人問題不回應。

其實，兩人的分手傳聞有迹可尋，早已淡出娛樂圈的郭嘉文似為復出鋪路，在Instagram留下工作聯絡的電郵地址，但她不是簽約李澤楷旗下的娛樂公司。而郭嘉文早在上個月已發文表示「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧」，至近日她又在Ig留言分享感受，她說：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路 #好久不見」、「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止流於表面，不如試著接受不完美的美 #thisisme」。

就郭嘉文傳出情變，問林凱恩有沒有關心好姊妹，林凱恩回覆《明報》時表示：「Karmen的事都係問返佢本人比較好，而作為朋友只希望她開心快樂。」

（即時娛樂）