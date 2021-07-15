大叔的愛｜呂爵安盧瀚霆望拍續集 提議加甜蜜互動畫面 (00:12)

ViuTV劇集港版《大叔的愛》收視理想，上周平均收視點6.9，成為開台以來最高收視劇集。昨晚（14日）呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、黃德斌 、簡慕華及邱士縉（Stanley）等演員現身宣傳活動，宣布為ViuTV即將重播的日本版《大叔的愛》拍導賞特輯。

Edan與Anson Lo表示劇集今個星期踏入結局周感不捨，希望大結局突破雙位數收視。Anson Lo說：「感覺陪住大家一齊睇，全香港一起討論，大家見證每個角色成長。」Edan坦言很難得遇到這種角色：「現在大家叫田田、阿牧，感覺很親切，劇集就快播完，好似真正脫離角色，不捨得件事完結，希望有機會拍續集或電影版。」談到若拍延續篇，是否願意再拍親熱戲，或有更大膽演出？Edan稱：「我留意到大家想睇的，未必是肢體上親密，反而是兩人之間的甜蜜，可能今次甜蜜畫面較少。」笑Edan演出未夠喉，Anson Lo即插口說：「我都說過啦，他不敢認，哈哈！可能加多些日常小互動，在家裏一齊刷牙、睇電視、睡前講故事。」

Anson Lo人氣急升，Ig追隨者人數已超越MIRROR隊友姜濤，Anson Lo希望大家不要比較數字，Edan也指隊友間不介意這些，而且數字不代表什麼。至於有鏡粉老公在社交平台成立「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，Edan稱也有留意，覺得很搞笑；Anson Lo則覺得很窩心：「雖然睇落好多老公投訴，其實他們好sweet，可以為自己老婆做好多事。」問他們在街上有否被叫情敵？Anson Lo笑言有鄰居向他承認是關注組苦主之一，「有個爸爸說是關注組成員，我聽到有點驚訝，他問我『你是不是好緊張？你個樣好緊張喎，你放心，我不憎你』，哈哈」。

黃德斌憑劇中角色KK吸納不同粉絲及商演斟洽，他多謝監製、導演給機會，「好開心事業上，多一個受歡迎角色」。簡慕華公開向黃德斌示愛：「我們相識廿年，我一直好愛他，幕後人員因為他而記得用我，多謝他帶挈」。兩人也期待拍續集和電影版。

（即時娛樂）