鄭裕玲讚王丹妮有梅艷芳氣質 古天樂勸少穿高跟鞋 (12:56)

鄭裕玲（Do姐）早前獲電影公司邀請，以訪談形式訪問電影《梅艷芳》主角王丹妮（Louise），以及在戲中飾演著名時裝設計師劉培基的古天樂。古天樂與王丹妮在電影中有不少對手戲，他對王丹妮給予正面評價：「第一眼看了她的外貌，好放心。她也很努力，看得出她拍攝每場戲前做足準備。無論形態、說話語氣，她也很神似，演出梅姐的神態。我拍攝的主景是一幢舊樓，記得一次停機、燈光關掉的時候，我準備返回休息室，走到樓梯轉角的剎那，昏暗燈光下眼前見到Louise的身影，當場心寒起來嚇了一跳，可想而知她到底有幾神似。」Do姐追問他對王丹妮的表現有何評價，古天樂搞笑勸身高179cm的王丹妮不要穿太多高跟鞋。

Do姐透過訪問了解王丹妮後，覺得她的經歷很像梅艷芳。Do姐說：「她們都是憑參加比賽出道，同樣是單親家庭長大，一早出來工作，很多事情都很相似，王丹妮的外貌也有梅艷芳氣質。我第一次接觸王丹妮，覺得她是個很聰明的女仔，希望她能夠在《梅艷芳》這部電影中，好好表達自己的演技，做好這個角色。她在訪問中能透徹地完成我所問的問題，亦很誠心有誠意，希望她在這行發展能夠愈做愈好。」

王丹妮首次拍電影便飾演已故樂壇天后梅艷芳，曾壓力大到逃到泰國避世。她說︰「知道被選中時，我很驚，立即買機票飛去泰國，躲在酒店房間內喊足兩日，才能消化這個消息，直至踏出房門口，我對自己說既然選了我，就努力做好吧！我心目中的梅艷芳是一個有義氣、努力進取、永不言棄、永遠走在潮流尖端的榜樣，值得後輩學習，擁有無可取代的地位。我跟自己承諾會努力做好準備，演好梅艷芳這角色。」

（即時娛樂）