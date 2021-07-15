首與經理人合作拍廣告 姜濤頻頻唞大氣兼迴避花姐眼神 (15:29)

姜濤與經理人花姐（黃慧君）首次合作拍攝雪糕月餅廣告。工作時外表嚴肅霸氣的花姐應導演要求，將她「慈母」的一面表現出來，品嘗雪糕月餅時更要帶有少女心的甜樣。姜濤就要模擬在月球上的無重狀態下食雪糕月餅，他笑言︰「我平日進食時不會很斯文，但很樂意導演叫我試多幾個take，可以乘機吃多幾啖雪糕月餅。」

兩人拍攝一幕溫馨地望住星空賞月時，姜濤經常迴避花姐的眼神，花姐忍不住問姜濤是否不願意跟她合作。姜濤靦腆地答︰「老實說，我真是第一次拍攝時見到異性不敢直視！」花姐聽後興奮表示︰「你竟然當我是異性？幾10年來，沒有人當我是異性的，好開心姜濤當我是異性！」姜濤後來認真地解釋與花姐一同拍攝時頻頻「唞大氣」和不敢直視的原因︰「花姐為人比較嚴格，我拍攝時感受她的凌厲眼光，有少許壓力，和她第一次一齊拍廣告不是太習慣，不太敢望她。」

花姐透露拍攝電視廣告前一晚失眠︰「我擔心如果我叻過姜濤，他會好冇面，竟然我這樣的師奶贏他，就不好意思啦！」姜濤亦表示知道要和花姐一齊拍廣告，既期待又緊張，結果拍攝前兩晚已開始失眠。他讚花姐拍攝時進度好快，要向她多多學習。花姐說︰「姜濤演技進步很多！我好開心，今次是我第一個月餅廣告，可以和香港知名的姜濤先生合作，我好高興！得到姜濤師兄的指教，我覺得自己進步很多！」姜濤回應：「不敢當，希望長做長有。」為了鞭策對方避免NG，他們竟然決定以「搣胳肋底」來作為懲罰對方NG。

花姐被問到對姜濤的期望時一臉認真地說︰「我希望他可以真正做到想做的事情，我知他內心最想做到的，就是唱到一隻鍾意的歌、拍一首好貴的MV，之後退休！首先我就要滿足他可以拍到一首好貴的MV，我希望可以3年內拍到他想拍的MV！」花姐指姜濤之前參考的外國MV出動千軍萬馬，需要幾千萬製作費，加上買樓置業亦是姜濤的願望。姜濤呼籲廣告商繼續找他們拍廣告，令他可以儲更多錢。

（即時娛樂）