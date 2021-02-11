陳卓賢開健身中心免費招待MIRROR隊友︰花姐叫我捉姜濤上來 (16:11)

【今日直擊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）和朋友合資開設健身中心，隊友江𤒹生（Anson Kong）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）及柳應廷（​Jer）今日現身開幕活動撐場。Ian透露個人投資6位數，與朋友合資過百萬元開設此中心，感覺有如生BB。他說︰「我對喜歡的事很上心，連舖頭裝修設計也有參與。」

Ian表示會經常到中心做運動，又會為女友盧慧敏（Amy）安排女教練及免費招待MIRROR一班兄弟。他說︰「絕對不會跟MIRROR隊友講錢，飲食餐單也可以幫他們安排！」至於可會安排經理人花姐（黃慧君）健身，Ian稱︰「我不敢說她有沒有需要，但很難請得到她，尤其在運動方面。如果拍節目叫她減1磅就有獎金，利誘她可能會做，哈哈！」Ian又指姜濤最需要健身︰「花姐也叫我捉姜濤上來，他自己也知道是時候健身，會為他成立特別關注組。」

對於有女粉絲將印有其肖像的巨型攬枕放在牀上，Ian坦言︰「幾尷尬，要向各位老公說句不好意思。不過，我看到真愛，MIRROR會努力為各位男士謀福利，爭取遊戲機及模型代言，等他們可以帶遊戲回家。我歡迎苦主在街上跟我打招呼，讓我可以直接跟他們講不好意思。」

（即時娛樂）