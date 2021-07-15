大叔的愛｜發現同阿牧甜蜜自拍照 田田失落：能給我一次機會嗎？ (17:22)

ViuTV人氣劇《大叔的愛》昨晚（14日）播出一集，講述田田（呂爵安飾）和阿牧（盧瀚霆飾）鬧分手後，二人回復同事關係，田田百感交集，一時感到無奈，一時又感到難過和憤怒。沒有阿牧照顧起居飲食的田田，回復以前耍廢懶洋洋生活。有一天KK（黃德斌飾）突然造訪田田寓所，KK替田田執拾家居，又為他煮飯，看到KK為自己着想，田田感到溫暖。

公司決定安排KK到台灣，擔任新分部的開荒牛工作，期間KK問田田會否考慮跟他到台灣一起重新開始，田田考慮良久，後來發現阿牧對他表現持續冷淡，便賭氣地答允跟KK過台灣。

田田在家中執拾行李時，在櫃內發現幾張他和阿牧的寶麗萊自拍照，相中兩人表現甜蜜。不少網民看到這幕也受感動，呂爵安也在Ig貼了這幾張自拍照，並寫道：「能給我一次機會嗎？」隊友陳瑞輝（Frankie）也留言讚好睇，鄭欣宜則激動留言：「Oh My God！」不少網民留言希望二人在一起，又叫田田「快啲追返阿牧呀」。

另一邊廂，阿牧和梓芊（徐㴓喬飾）相約傾偈，梓芊說：「點解你可以咁灑脫㗎？我依家每次見到佢（田田）都要扮冇嘢，但其實我愈扮嘢愈覺得難受。」阿牧說：「我冇你想像中咁好人，我只係諗，喺我受傷之前盡快抽身，逃避問題之嘛。」

梓芊續說：「阿牧你仲係鍾意佢（田田）。」阿牧接着說：「阿田家人想佢成家立室，結婚生仔，但如果佢繼續同我一齊，佢就做唔到呢樣嘢。」梓芊表示如果阿牧仍在乎田田，不如直接跟他講清楚，阿牧則說：「唔重要啦，我已經決定咗，再諗都無謂喇！」之後阿牧和梓芊對海大嗌並嘲田田：「童顏大晒咩？可惜你腳短呀！」

（即時娛樂）