3歲女兒突然爆喊 李璨琛︰Lucy以為大家笑她 (18:18)

【今日直擊】李璨琛今日攜3歲女兒李元元（Lucy）出席活動，Lucy未知是否不習慣面對大堆人，突然在台上爆喊。Lucy之後落台由母親安撫情緒，冷靜後才跟爸爸合照。合照時，Lucy做出古靈精怪表情，十分可愛！

李璨琛受訪時說女兒不是被人群嚇親︰「是大家熱情的笑容，大家望住她開心笑，她會以為大家笑她。朋友來我們家中作客時，她做了些動作，朋友覺得很可愛大笑，她會以為在恥笑她，我已經慢慢教育她。」李璨琛不抗拒跟女兒合作拍廣告，要視乎產品類型，拍攝時間亦不能太長，以免女兒沒耐性扭計。他說︰「我搞唔掂她，只有太太搞得掂。太太是Lucy的保母、經理人和司機。曾有人找我們父女檔拍廣告，因覺得不適合推了。」

Lucy早前與MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）拍廣告後人氣急升，李璨琛不介意女兒比自己受歡迎。他說︰「我現在是女兒的修甲師，每天在家幫她塗指甲。她也有幫我塗，我在活動前才洗掉。」李璨琛已和太太計劃再生孩子，他說去年只有個半月時間在港，趁目前未有工作就多陪女兒。他說︰「起碼要看見女兒第一次返學，等她幼稚園開學後，我才回內地工作。不過，我9月可能會先在香港拍劇。」

（即時娛樂）